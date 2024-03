Pasqua 2024, spunta il bonus in busta paga: ecco come stanno le cose

L’uovo di cioccolato non sarà l’unica cosa dolce di questa Pasqua: ecco il bonus che dovresti ricevere in busta paga.

Ricevere un bonus proprio a ridosso di una festività è un grande aiuto per le famiglie di oggi. Per questa Pasqua 2024, infatti, si prospetta una sorpresina che arriverà direttamente in busta paga.

Al contrario del Natale, che porta con sé un’atmosfera magica e di festa, che coinvolge chiunque, il periodo pasquale potrebbe essere meno vissuto da qualcuno, che trascura questa festa e la considera un giorno come tanti. E, ti anticipiamo che, il bonus di cui ti parleremo a breve, ha proprio qualcosa a che fare con questo.

Stando a quanto afferma la legge, i lavoratori dipendenti possono astenersi dallo svolgere l’attività lavorativa, senza però perdere la retribuzione che spetta loro normalmente. Ma, quando la festività cade di domenica e questa dovesse risultare non goduta, cosa accade? Cerchiamo di fare chiarezza su questo punto.

Il bonus Pasqua: sì o no?

Come appena accennato, ogni giorno di festività non goduto dovrebbe equivalere a un bonus in busta paga. Dunque, molti di voi penseranno che ciò che vale anche per Pasqua, in quanto cade, ogni anno, di domenica. Ci dispiace dirti, però, che non è così. Infatti, a parte qualche contratto collettivo, questa non è considerata come giorno festivo dal nostro ordinamento, sebbene sia una festività religiosa.

Ciò significa che la giornata del 31 marzo 2024 non sarà così producente per i lavoratori, perché la maggior parte di loro non godrà delle stesse tutele previste per tutti i giorni festivi che sono riconosciuti dalla legge. Chiaramente, resta valido il discorso dell’astensione riconosciuta lo stesso, poiché la domenica è un giorno in cui, solitamente, non si lavora.

Quando puoi godere delle tutele per il giorno festivo

Se, anche per questa Pasqua, non dovrai aspettarti nessun bonus in busta paga, questo ti spetterà, invece, il giorno successivo, ovvero a Pasquetta, il Lunedì dell’Angelo. Questo, secondo l’ordinamento, è riconosciuto come giorno effettivo a tutti gli effetti, quindi i lavoratori potranno godere a pieno titoli dei loro diritti e delle loro tutele.

Chiaramente, ogni tipo di contratto avrà le proprie regole specifiche da rispettare, quindi è sempre bene fare riferimento a questo, nello specifico, prima di incappare in qualche errore e sperare in qualcosa che non arriverà mai.