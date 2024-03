Agenzia delle Entrate, scattano 3 milioni di controlli: sta arrivando questa lettera a tutti

Tra i vari impegni dell’Agenzia delle Entrate, rientra un piano di ben 3 milioni di controlli fiscali: non c’è più scampo per gli evasori.

Si tratta di un obiettivo importante, quello dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo volto del fisco italiano si focalizza in molti aspetti sui cittadini, offrendo una serie di benefici attraverso l’automazione e i servizi telematici. Questo significa dire addio alle lunghe code agli sportelli, grazie all’implementazione di appuntamenti prenotati online e alla crescente adozione di servizi digitali. Il processo di digitalizzazione, accelerato dalla pandemia, a portato all’evoluzione di una vasta gamma di servizi ora accessibili comodamente da casa, come la registrazione di contratti di affitto e atti notarili.

Se da una parte vediamo uno scenario più efficiente, dall’altra sarà difficile passare inosservati dopo un’ipotetica evasione. Si tratta, dunque, di un fisco che non lascia più passare nulla, né per ciò che offre, né per ciò che riceve: si parla di ben 320 mila controlli previsti in questo biennio.

Il fisco nel 2024

Un punto focale in questo 2024 sta nella dichiarazione precompilata, semplificata con domande guidate, che sarà utilizzata da milioni di contribuenti e professionisti. Questo rende la dichiarazione fiscale praticamente completa prima ancora di essere inviata all’Agenzia delle Entrate.

Ma non è tutto: l’Agenzia delle Entrate si impegna anche a migliorare i rapporti con i suoi contribuenti, garantendo la rapida erogazione dei rimborsi IVA e la diffusione tempestiva di documenti interpretativi. Per quanto riguarda i controlli, il loro meccanismo si presenta più affinato.

3 milioni di controlli fiscali: l’impegno dell’Agenzia delle Entrate

Sarà un anno, questo, segnato da milioni di comunicazioni ai contribuenti; suona come una promessa con il retrogusto di minaccia, ma è ciò che sta accadendo in questo periodo. Il panorama dei controlli fiscali in Italia sta attraversando una fase di trasformazione significativa, guidata dalla tecnologia e dall’impegno. L’Agenzia delle Entrate, con il suo nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, sta ridefinendo il ruolo dei controlli nel contesto fiscale nazionale; un impegno, questo, che sta prendendo forma grazie ai numeri.

Questa nuova strategia si basa su un approccio integrato che utilizza tecnologie all’avanguardia, come l’intelligenza artificiale, per analizzare con precisione ogni aspetto delle dichiarazioni fiscali. L’obiettivo non è solo quello di identificare eventuali irregolarità, ma anche di promuovere la conformità fiscale attraverso l’informazione e l’educazione dei contribuenti.

Infine, l’Agenzia delle Entrate sta rafforzando la sua collaborazione con altre autorità, come la Guardia di Finanza, per intensificare i controlli e contrastare ogni forma di evasione fiscale laddove non fosse possibile captare. Questo impegno si traduce in un aumento del numero di verifiche effettuate e in un’attenzione particolare verso le posizioni a rischio. Insomma, un anno caratterizzato da un fisco più efficiente, ma che non lascia più nulla al caso.