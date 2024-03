Arriva il bonus di 1500€ per tutti: non ci sono limiti di isee | Te lo danno subito e per legge

Un bonus che può rimpinguare le nostre tasche prosciugate dalle tasse governative? Eccolo qui, nessun limite di reddito.

In questi anni sono stati tantissimi i bonus promossi dal governo, visto che i rincari sui beni di prima necessità e non solo hanno iniziato a pesare non poco sul portafoglio dei cittadini del Bel Paese.

Uno dei bonus che da poco è possibile richiedere è il bonuspsicologo, che è utile a promuovere l’importanza della salute mentale sperando di sostenere quanti vogliano intraprendere un percorso psicologico, con l’obiettivo anche di supportare quanti hanno già intrapreso questo tipo di percorso ma fanno fatica a sostenerlo dal punto di vista economico.

Per non parlare del bonus 110% che ha risollevato non poco, all’epoca, l’edilizia italiana grazie al lavoro derivante dall’incentivo per il rifacimento delle facciate e operazioni di efficientamento energetico e riqualificazione dal punto di vista dei principi e delle caratteristiche che un immobile dovrebbe avere per fare fronte a eventualità di un sisma.

Oggi parliamo, invece, di un’altra tipologia di bonus, per il quale sembra non servire, come in genere invece accade, l’appartenenza a una certa determinata fascia di reddito. Vediamo di cosa si tratta.

Un bonus quasi insolito

Non si tratta esattamente di una novità, ma semplicemente di una delle tante proroghe che sembrano non avere impatto sul nostro benessere economico, mentre invece costituiscono degli aiuti anche fondamentali in certi casi.

Parliamo dell’istallazione di colonnine per la ricarica elettrica delle vetture apposite: l’incentivo per la costruzione di questi dispositivi ha diversi obiettivi, vediamo quali sono e come è possibile ottenere il bonus.

Più colonnine di ricarica

In vista della transizione ecologica che nel giro di qualche anno sarà definitiva, questo incentivo per la costruzione di colonnine elettriche di ricarica è fondamentale.

Già in vigore lo scorso anno, il bonus è stato rinnovato grazie al decreto Milleproroghe anche per il 2024: si concretizza in un contributo addirittura dell’80% rispetto alla spesa totale per la creazione di una colonnina di ricarica per macchine elettriche o ibride. La spesa massima coperta è di 1.500 euro per persona singola, 8.000 euro per spesa a livello condominiale: l’importo giungerà direttamente dal ministero dello Sviluppo Economico e i fondi stanziati corrispondono a una cifra di 40 milioni di euro.