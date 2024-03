Bonus 5000€ per casa tua, ti basta richiederlo e lo hai di diritto: rinnovi casa tua gratis

Scopri in che modo sfruttare il bonus di 5000€ per rinnovare la tua casa: questo aiuto ti spetta di diritto, quindi non perderlo.

Rinnovare casa, nella maggior parte dei casi, è il sogno di ogni famiglia, ma le spese da pagare ogni mese non ci consentono di farlo con grande facilità. Soprattutto i giovani, ad oggi, fanno sempre più fatica a mettere denaro da parte per destinarlo poi alla ristrutturazione o al rinnovo di un’abitazione.

Fortunatamente, però, è in arrivo un bonus che potrà darti una grande mano. L’iniziativa arriva proprio con il nuovo anno e fa gola a milioni di italiani che sentono il bisogno di dare nuova vita alle loro case. Il valore del sostegno economico dovrebbe essere pari a 5000€ a nucleo familiare, ma ci sono dei requisiti da rispettare per richiederlo.

Inoltre, si tratta di un bonus specifico, relativo a una determinata categoria di prodotti e settori. Scopriamo insieme maggiori dettagli al riguardo, per non perdere questa fantastica opportunità di usufruire di un aiuto economico che arriva direttamente dal Governo.

Il nuovo sostegno economico per la tua casa

Questo 2024 si è aperto in bellezza, soprattutto per chi stava aspettando da tempo un bonus che potesse garantire un aiuto economico da dedicare alla propria abitazione. Il bonus da 5000€, infatti, casca proprio a pennello, ma questo aiuto fa riferimento a mobili ed elettrodomestici, quindi non a ogni settore che immagini per il rinnovo di una struttura abitativa.

Tuttavia, si tratta comunque di un grande sostegno. In particolare, l’agevolazione non si applica all’acquisto di nuove cucine o di altri mobili, ma si tratta di una detrazione IRPEF del 50%, da sfruttare per comprare grandi elettrodomestici o nuovo mobili per arredare un immobile nel quale sono stati già svolti i lavori per recupero del patrimonio edilizio. I lavori, però, devono essere terminati l’anno precedente alla richiesta del bonus.

Ecco tutto ciò che puoi detrarre

Grazie a questa iniziativa, potrai detrarre cassettiere, letti, scrivanie, poltrone, lavatrici, congelatori e molto altro ancora. Non rientrano nel bonus, i pavimentazioni, tendaggi, porte e altri componenti di arredo.

La richiesta viene fatta tramite dichiarazione dei redditi e tutti i pagamenti dovranno essere tracciabili, così da poter monitorare e verificare le spese fatte con certezze. Ogni scontrino e documento va conservato, per mettere tutto nero su bianco. Inoltre, ricorda di comunicare all’Enea tutti gli acquisti, entro 90 giorni, altrimenti perderai ogni diritto e vedrai sfuggirti questa occasione.