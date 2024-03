Medico di base, lo sai quanto guadagna ogni anno? Non ti aspetteresti mai una cifra del genere

Il guadagno annuo di un medico di base è finalmente sotto gli occhi di tutti: dipende dagli anni di esperienza.

Il cosiddetto medico di base, in passato chiamato anche medico della mutua, è uno dei servizi offerti al cittadino dal servizio sanitario nazionale del Bel Paese.

L’Italia, infatti, prevede un welfare sanitario che solitamente i cittadini tendono a dare per scontato dimenticando che non in tutte le nazioni esso è in vigore e bisogna avere una cospicua assicurazione medica per essere curati in caso accada qualcosa o una malattia improvvisa colga un soggetto.

Nel nostro paese questo sarebbe impensabile, mentre in altre nazioni, esempio principe gli Stati Uniti, è la legge dei soldi che governa la logica della cura: non esiste un sistema che risponda a una certa etica e anche i medicinali per noi più blandi hanno dei prezzi altissimi.

Non tutti, però, conoscono approfonditamente il nostro sistema, e vale la pena, a volte, farsi qualche domanda in più: una di quelle che viene più spesso posta riguarda il salario dei medici di base.

Medici di base, il salario

Un medico di base viene pagato in base ai suoi anni di esperienza: è a lui che ci rivolgiamo in caso di piccoli o grandi fastidi oppure se necessitiamo di questa o quella visita specialistica o ricetta per ottenere un medicinale in convenzione con il sistema sanitario nazionale.

A darci informazioni sul salario del medico di base è il noto sito Miodottore che raccoglie recensione su medici specializzati e non solo.

Una retribuzione che lascia a bocca aperta

La retribuzione lorda annuale di un medico di base può essere suddivisa, seppure in modo approssimativo, in base ai suoi anni di esperienza.

Se il medico lavora da circa tre anni, allora prenderà una cifra di circa 71.500 euro annui; se, invece, l’esperienza del medico è pari a un lasso di tempo tra i 10 e i 20 anni di esperienza, questo guadagnerà sui 123.000 euro lordi all’anno; l’ultimo scaglione riguarda i professionisti che lavorano da oltre 20 anni, con una anzianità massimo, che guadagnano circa 160.000 euro lordi annui. Bisogna tenere presente che un medico di famiglia guadagna anche in base ai suoi assistiti, che possono giungere fino a un numero di 1500.