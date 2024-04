Bollette luce e gas, chiama subito il fornitore: ti deve fare questo prezzo per legge | non può fare diversamente

Le bollette luce e gas nel mercato libero a tasso fisso hanno quote ben precise e delineate: attenzione ai veri inganni sui contratti.

Nel pensiero comune si tende a generalizzare la categoria dei venditori di contratti luce e gas; questo perché negli anni vi sono state numerose truffe all’utente. I vari inganni riguardano operatori poco trasparenti e che contattano il cliente con ragioni discutibili e poco veritiere. Più la platea si rese conto di tali inganni, più le tattiche marketing hanno preso una piega subdola.

Tuttavia, con l’entrata in vigore del mercato libero obbligatorio del gas, e il futuro passaggio della luce, moltissime persone si sono trovate in un certo senso obbligate ad affacciarsi con questa realtà. In molti hanno scelto di informarsi in maniera più approfondita su tutto ciò che concerne l’economia delle utenze domestiche, altri viaggiano ancora nell’abisso dei dubbi.

Visto che noi, dal canto nostro, non abbiamo alcuna intenzione di vendere un contratto, ci limiteremo a dare un’informazione quanto più semplice possibile su tutto ciò che ad oggi risulta davvero vantaggioso, così da evitare le proposte di venditori poco onesti.

L’evoluzione dei costi di luce e gas negli ultimi 2 anni

Negli ultimi anni, pochi fornitori sono riusciti a offrire tariffe bloccate veramente convenienti. Molti consumatori hanno assistito alla scomparsa delle proposte vantaggiose e all’aumento evidente dei costi. Tuttavia, il panorama è cambiato profondamente negli ultimi mesi: dati relativi a marzo 2024 mostrano un ritorno ai livelli di convenienza osservati all’inizio del 2022, offrendo un’opportunità interessante per i consumatori alla ricerca delle migliori offerte sul mercato.

Bollette luce e gas: è il momento migliore per stipulare un contratto a prezzo fisso

Ad oggi non solo siamo siamo tornati a livelli tariffari simili a quelli del 2022, ma siamo riusciti a ottenere una riduzione del 30% rispetto a due anni fa. Questo traguardo è significativo e si avvicina alla soglia media pre-crisi di 0,08 euro per kWh. A marzo 2024, infatti, la miglior tariffa fissa per la bolletta della luce vantava un costo di 0,11 euro per kWh: inferiore del 45% rispetto alle proposte di marzo 2023.

Passando al gas, la situazione è altrettanto positiva. Il costo medio di un’offerta a prezzo fisso per il gas è di 0,43 euro per Smc, registrando un ribasso del 45% rispetto al miglior prezzo fisso di marzo 2023. Anche confrontando questi dati con il costo del 2022, vediamo un risparmio significativo del 32%.

Da qui, è importante notare che la distanza rispetto alla media pre-crisi è più marcata per la bolletta del gas, con una differenza di 0,30 euro per Smc. In un mercato ricco di offerte e opportunità, potrebbe essere il momento giusto per valutare attentamente l’opzione del prezzo fisso, garantendo così una certa tranquillità economica per l’intero anno. Se una volta stipulato il contratto, il ribasso non avviene, è consigliato chiamare il nuovo fornitore.