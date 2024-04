Bonus 4200€ subito sul conto: ti basta fare questa richiesta | non ha limite isee

È possibile ottenere fino a 4200 euro sul proprio conto facendo una semplice richiesta alla banca: l’opportunità per tutti senza limite Isee.

Quando si parla di bonus, cittadini e famiglie sapranno benissimo quanto talvolta risulta complesso ottenerli a causa dei limiti Isee stringenti. Tuttavia, la crisi economica di questi anni ha colpito tutti, non solo le categorie con reddito minimo.

In questi anni, milioni di persone e famiglie stanno vivendo attimi complessi, poiché a rimetterci sono spesso i risparmi di una vita. Se il costo della vita sale, ma le entrate economiche non hanno lo stesso flusso, la situazione può portare inevitabilmente ad una perdita per gli stessi. Da qui nasce l’idea di prendere in considerazione diverse opportunità. In questo caso specifico è possibile ottenere un bonus di 4200 euro direttamente dalla banca e, soprattutto, in un’unica soluzione.

Come ottenere fino a 4200 euro sul proprio conto

Ad essere protagonista di questa entusiasmante proposta è Unicredit, una delle più note aziende del settore bancario italiano. La stessa, ha recentemente annunciato l’emissione di un bond atipico destinato al mercato retail, rivolto cioè a famiglie e piccoli investitori privati. Questo nuovo prodotto finanziario ha catturato l’attenzione degli investitori per la sua particolare struttura e il rendimento promettente. Per questo motivo, anche per coloro che non masticano l’argomento, può rivelarsi davvero interessante valutare questa opportunità.

Bond Unicredit: tutti i dettagli

Il bond Unicredit offre un rendimento indicato del 4,6% lordo, con una durata di 13 anni e una maxi-cedola finale. Questo significa che gli investitori che scelgono di partecipare riceveranno l’interesse accumulato e il capitale investito al termine dei 13 anni, tutto in una volta.

L’emissione è quotata sui mercati Mot ed Eurotlx di Borsa Italiana, rendendo accessibile questo prodotto a un vasto pubblico. Gli investitori riceveranno una cedola lorda pari al 59,8% della somma investita alla scadenza, prevista per metà marzo 2037. Tuttavia, è bene sapere che vi sono alcuni limiti: l’investimento minimo richiesto è di 10.000 euro.

In pratica, gli investitori riceveranno una cedola finale pari al 59,8% della somma investita a metà marzo 2037. Considerando un investimento minimo di 10.000 euro, l’incasso finale previsto sarebbe di circa 5.980 euro lordi, con un netto di circa 4.425 euro dopo l’applicazione della tassazione del 26%.

È importante notare che il bond Unicredit non è un prodotto a rendimento crescente e non può essere riscattato prima della scadenza naturale. Anche se è possibile vendere il titolo prima della scadenza, il prezzo sarà determinato dal mercato in quel momento.

Inoltre, come ogni investimento di lungo termine, il rendimento del bond non tiene conto del rischio di inflazione. Ciò significa che se l’inflazione aumenta significativamente nel corso dei 13 anni, il rendimento reale del titolo potrebbe essere negativo.

La convenienza del bond Unicredit dipende quindi dalla scommessa che l’inflazione rimarrà entro range contenuti nel corso dei prossimi anni. Gli investitori, dunque, dovrebbero valutare attentamente i rischi e le opportunità prima di prendere una decisione.