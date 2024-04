Canone Rai, controlla subito se in famiglia qualcuno fa questo lavoro: non lo devi più pagare

Novità riguardanti il canone obbligatorio da pagare per la tv pubblica: se fate questo siete esenti dalla tassa.

Sono ormai diversi anni che il canone Rai è diventata una tassa obbligatoria che tutti i cittadini devono pagare al di là della presenza o meno di una televisione in casa.

Grazie al servizio Rai Play, infatti, è ormai possibile fruire di tutti i programmi trasmessi dalla televisione pubblica anche da computer o smartphone, pertanto si presume che chiunque in Italia possa guardare i canali Rai.

Il servizio pubblico ha stretto un patto detto di servizio, attraverso il quale si impegna a essere la rete generalista dello Stato Italiano, pertanto è soggetta ad alcuni obblighi, come ad esempio quello di rispettare una serie di parametri e di principi.

Ultimamente ne sono accaduti di episodi in Rai, basti pensare alla presunta censura, da molti intesa in questo modo, del monologo di Scurati previsto per lo scorso 25 aprile, monologo che è stato comunque letto da Serena Bortone proprio in Rai e poi da molti altri che hanno seguito questo esempio. Il canone è obbligatorio per tutti, ma se hai questi requisiti potresti non doverlo pagare.

Canone Rai, addio

Vi sono alcune deroghe al pagamento obbligato di questa tassa, seppure siano poche e presentino moltissime condizioni: alcune di esse riguardano persone che hanno svolto una precisa attività.

Le deroghe di questo ultimo tipo fanno parte di provvedimenti presi tramite delle convenzioni internazionali.

Le categorie esenti

Ecco quali sono le categorie che contengono le persone che non devono pagare il canone rai: gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961); i funzionari o gli impiegati consolari, (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963); i funzionari di organizzazioni internazionali; i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).

Fate parte di una di queste categorie lavorative? Allora potete evitare di pagare il canone Rai presentando il modello di dichiarazione sostitutiva, che può essere inviata in qualunque giorno dell’anno; nel caso in cui la situazione dovesse cambiare – a seguito, ad esempio, di variazioni di incarico – allora è necessario presentare una nuova dichiarazione con le variazioni riportate.