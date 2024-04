600€ di bonus immediato sul tuo stipendio: te lo danno per legge | È ufficiale

Finalmente una buona notizia per i lavoratori stipendiati: giunge prontamente un cospicuo bonus dallo Stato.

Sono molte le persone che scelgono un posto di lavoro da dipendenti piuttosto che avventurarsi nella giungla del lavoro privato che prevede non uno, ma molti svantaggi, con il solo tornaconto della soddisfazione personale e dell’autogestione.

Il lavoro dipendente ha come vantaggio quello di avere un carico di responsabilità di molto minore, per non citare poi le ferie pagate, la malattia e una serie di vantaggi che non sono di certo indifferenti.

Anche se gli stipendi sono in media molto bassi, dunque, si guadagna una certa libertà e leggerezza a farsi assumere da una azienda o società piuttosto che aprirne una propria ed essere soggetti a oscillazioni del mercato, scelta della clientela e una serie di altri fattori che non sempre si riesce a prevedere.

Il neo degli stipendi bassi, però, è un difetto molto importante e concreto del lavoro dipendente: ecco perché finalmente il governo si sta prendendo cura di istituire una serie di bonus.

Bonus stipendio

Grazie alla legge di bilancio 2024 sono state introdotte una serie di novità, tra cui un bonus previsto per quanti prendano un stipendio uguale o inferiore alla cifra di mille euro lordi.

Chi rientra in questa categoria ha diritto a uno sgravio fiscale davvero consistente che, di fatto, costituisce praticamente un guadagno piuttosto importante, nel complesso.

Una cifra cospicua

Grazie a questa agevolazione, sullo stipendio non si versano 91,90 euro di contributi ogni mese ma solo 21,90 euro, un risparmio che, considerando tutte le mensilità fino a giungere a dodici, si concretizza in una cifra davvero imponente.

Si parla di un “guadagno” di 635 euro all’anno! La tredicesima non è soggetta a tale agevolazione di conseguenza, la decontribuzione non si applicherà, quindi sull’importo percepito bisognerà decurtare il 9,19% di contributi. Chi rientra nella categoria di persone che prendono mille euro lorde al mese o meno, ha anche diritto al bonus Renzi, che è ancora presente e disponibile, ricevendo, così, un trattamento integrativo di cento euro mensili. Altre agevolazioni comprendono: l’assegno unico universale, l’assegno di inclusione e una serie di altri vantaggi che è possibile ottenere presentando il documento ISEE che indica il livello di ricchezza del nucleo familiare.