Bollette luce e gas, con questo documento hai 200€ di sconto: il governo te lo regala per tutto il 2024

Bollette per le utenze del 2024: è possibile richiedere un rimborso al Governo a certe condizioni, approfittane subito.

Negli ultimi anni il costo delle fonti di energia sta subendo un aumento drastico per via di diversi fattori che, dentro e fuori dal paese, concorrono a fare sì che i prezzi crescano in modo inesorabile.

A causa, ad esempio, della guerra tra Russia e Ucraina, l’Europa sta avendo problemi con la fruizione del gas dei gasdotti, e non solo, una serie di fonti stanno subendo rialzi di prezzo per via di politiche finanziarie che si intrecciano con gli eventi globali a cui stiamo assistendo.

Per via di processi come la globalizzazione, quando accade nel mondo tende a riflettersi anche giungendo fino al punto geograficamente, e anche culturalmente, più lontano che vi sia.

In questo caso, l’ultimo tassello di un processo di influenza estero, ricade proprio sui singoli cittadini italiani, che già due anni fa si ritrovarono a pagare delle bollette da incubo per case o locali a uso commerciale. Quest’anno, dunque, il Governo sta mettendo a disposizione di alcuni cittadini delle risorse non trascurabili.

Un bonus da non trascurare

Anche quest’anno sarà presente il bonus bollette per le persone più svantaggiate, ovvero per chi rispecchia alcuni requisiti imposti dal decreto legge di marzo 2023.

I criteri, però, quest’anno, sono leggermente mutati e questa decisione è stata comunicata lo scorso 28 dicembre dalla stessa ARERA, l’Autorità che si occupa dell’Energia. Vediamo quali sono.

I criteri per la ricezione del bonus e come richiederlo

I criteri stabili per quest’anno per avere diritto al bonus bollette sono i seguenti: costituire famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 9.530 euro o famiglie con un ISEE non superiore a 20.000 euro che abbiano almeno 4 figli a carico.

Se rispecchiamo tutti questi criteri, non è necessario fare alcuna domanda per poter ottenere il bonus: esso sarà considerato direttamente in bolletta. Un’altra cosa di cui siamo conoscenza è il valore dell’importo che è possibile evitare di pagare in bolletta: per il 2024 si prevede uno sconto tra i 142,74 euro per uno o due componenti e i 201,3 per famiglie con oltre 4 componenti. Fortunatamente la legge di Bilancio 2024 ha esteso il decreto legge dedicato al bonus fino a marzo di quest’anno.