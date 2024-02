modello 730, puoi farti togliere 48.000€ di tasse così: ti basta allegare questo documento

Arriva una novità importare per il 730, se alleghi questo documento potrai ottenere in detrazione 48000 euro: i dettagli

Il modello 730, rivolto principalmente ai lavoratori dipedenti e ai pensionati, è un modello di dichiarazione che permette di ottenere notevoli vantaggi grazie anche alla facilità di compilazione. Il contribuente infatti, non deve eseguire nessun tipo di calcolo in quanto il rimborso o eventuali trattenute, avviene direttamente nella busta paga.

La tassa direttamente collegata al reddito del cittadino è l’IRPEF, e tramite il modello 730 si quantifica esattamente la cifra di tale tassa. Si stabilisce così se con il proprio lavoro, si è a credito o a debito.

Le spese detraibili tramite modello 730 possono essere varie e di diversa natura: spese mediche, spese per ristrutturare casa, spese legate alla scuola o per attività sportive.

Il modello 730/2023 potrà essere inviato direttamente dal contribuente se si tratta di 730 precompilato oppure

tramite Caf. L’Agenzia delle Entrate, ogni anno, agevola i contribuenti mettendo a disposizione il modello 730 precompilato all’interno del quale si andranno ad inserire redditi percepiti ed oneri deducibili e detraibili sostenuti.

Cosa si può detrarre con il Modello 730

Con la detrazione fiscale si ottiene un abbattimento dell’Irpef lorda pari ad una determinata percentuale dell’onere detraibile. Tra le spese da cui si possono ricevere detrazioni fiscali, rientrano: spese sanitarie per la parte che eccede la franchigia di 129 euro; spese mediche e sanitarie per persone con disabilità; spese veterinarie; interessi passivi del mutuo; spese sostenute per pagare l’affitto; spese scolastiche; spese per la frequenza di università pubbliche o private; spese per l’abbonamento ai mezzi pubblici; spese per l’assistenza personale di anziani o persone affette da disabilità; attività sportive dei figli;asilo nido; spese funebri; intermediazione immobiliare; erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche;contributi associativi alle società di mutuo soccorso; contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico;premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi; bonus ristrutturazione; acquisto di mobili ed elettrodomestici;spese per lavori di risparmio energetico.

Ciò che è necessario è che il pagamento sia avvenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. L’obbligo di tracciabilità non comprende le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.

Novità per il Modello 730: fino a 48000 euro in detrazione

Il settore in cui si concentrano principalmente le novità è sicuramente quello delle ristrutturazioni. Il modello 730 per questa categoria prevede particolari agevolazioni che riguardano i lavori effettuati su una casa di proprietà. Sono detraibili spese di ricostruzione di facciate, recupero edilizio, interventi di miglioramento della classe energetica dell’abitazione.

In sinteso, con il modello 730 si possono detrarre le spese di ristrutturazione su un importo massimo detraibile pari a 96.000 euro e lo sconto è pari al 50%, pertanto la detrazione sarà di 48.000 euro massimo. Inoltre, è possibile beneficiare della detrazione fiscale di con il bonus mobili ed elettrodomestici, entro il limite di 10.000 euro di spesa per il 2022 o per lavori volti al risparmio energetico. Per chi invece ha usufruito del superbonus del 110%, in caso di utilizzo diretto della detrazione senza cessione del credito o sconto in fattura, il contribuente potrà beneficiare della detrazione fiscale del 110%.