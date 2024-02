Inps, ecco che torna il “reddito di cittadinanza 2024”: per entrare ti basta questa richiesta | Ti ripempono di soldi

E’ arrivato il nuovo reddito di cittadinanza 2024, per ottenerlo dovrai effettuare una semplice richiesta: tutti i dettagli

Il Reddito di cittadinanza è stato un sussidio in vigore in Italia da gennaio 2009 a gennaio 2024. Consisteva in un sostegno economico con lo scopo di contrastare la povertà, la disugualianza e l’esclusione sociale, rivolto ai nuclei familiari che si trovavano in condizioni di necessità.

Dal primo gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza è stato abolito e al suo posto sono arrivati l’Assegno d’inclusione e il Suppporto per la formazione e il lavoro.

Attualmente l’ADI (istituito con il decreto legge 48 2023 convertito in legge Legge 85 2023 , con piccole modifiche) è operativo e i pagamenti sono iniziati a fine gennaio 2024 dopo la pubblicazione in GU del decreto con le modalità di utilizzo della CARTA ADI .

Riportiamo nel presente articolo tutte le regole da rispettare e ricordiamo che dal 15 febbraio saranno in pagamento le mensilità di gennaio per tutti coloro che hanno fatto richiesta entro il 31.1 2024.

I sussidi in sostituzione del Reddito di cittadinanza

Come anticipato nel paragrafo precedente, gli strumenti di sostegno economico contro la povertà sostitutivi del RDC sono due. Il primo è il nuovo” Assegno di inclusione” in vigore da gennaio 2024 ( con importo non inferiore a 480 euro mensili) per gli utenti in condizioni di fragilità ai quali viene garantito l’inserimento in percorsi di formazione al lavoro(misura molto simile a quella del vecchio RDC). Il secondo è una misura temporanea “Supporto per la formazione e il lavoro ” (350 euro) in vigore da settembre per coloro che non hanno i requisiti per il sussidio precedente, con durata massima 12 mesi.

I contributi economici saranno erogati dall’Inps su richiesta da effettuare tramite la piattaforma telematica Inps. Il 16 dicembre, l’ente ha fornito tutte le istruzioni aggiornate sui requisiti e le procedura per la domanda con con la circolare 105 2023 .

Importi e durata dell’Assgegno di inclusione: tutto su come richiederlo

Per quanto riguarda gli importi dell’Assegno di inclusione si basa su una integrazione al reddito fino a 6mila euro l’anno moltiplicato per la scala di equivalenza sulla base dei componenti, con importo minimo pari a 480 euro e

integrazione per l‘affitto fino a un massimo di 3360 euro annui o pari a 1800 euro per nuclei composti da over 67 o con disabili gravi o non autosufficienti. Tale ausilio verrà erogato attraverso la Carta ADI di inclusione elttronica che permetterà di fare prelievi e un solo bonifico per l’affitto o il mutuo. L’assegno di inclusione avrà una durata di 18 mesi e prevederà lo stop di un mese con possibili rinnovi ulteriori di 12 mesi sempre con 1 mese di stop.

Circa invece i requisti per richiederlo, all’interno dei nucleri devono esserci: con disabilità oppure

minorenni , oppure con almeno 60 anni di età, oppure soggetti in condizioni di svantaggio inserite in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari certificati. A fare richiesta possono essere sia cittadini italiani che cittadini europei o loro familiari. Per i cittadini extracomunitari devono essere dotati di regolare permesso di soggiorno e non essere sottoposti a misure cautelari personali. Infine l’Isee della famiglia non deve superare i 9360 euro ( uguale al Reddito di cittadinanza ) e valore di reddito familiare inferiore 6mila euro annui maggiorato sulla base del numero di componenti in particolare disabiliprivi di auto oltre 1600 cc o moto oltre 250 cc ., o barche immobile prima casa non superiore a 150mila euro ai fini IMU ealtri immobili non superiori a 30mila euro ai fini ISEE.