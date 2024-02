Patente, al rinnovo scattano tutti questi controlli: le stanno rifiutando continuamente

Tutto ciò che non sai sul rinnovo della tua patente di guida: alcuni controlli potrebbero comprometterlo, scopri di cosa si tratta.

Rinnovare la patente è una pratica dalla quale nessun guidatore può sfuggire. In molti vedono questo processo come una semplice pratica burocratica, noiosa da svolgere, ma senza particolari accorgimenti. Eppure, forse non sai che vengono fatti più controlli di quello che immagini e potresti rischiare di non ottenere il rinnovo.

Infatti, non parliamo di una mera formalità, ma di un vero e proprio test al quale dovrai sottoporti e che, per riavere la patente e poter continuare a guidare, dovrai superare. Devi sostenere una visita medica, che si accerterà di verificare lo stato di salute, sia per la tua sicurezza che per quella degli altri, sulla strada.

Mettersi al volante quando il tuo stato clinico non te lo permetterebbe è una grave incuranza. Per immetterti sulla strada, devi essere nel pieno della tua forma e, alle volte, non conta neanche tanto l’età, quanto altri fattori più decisivi che possono influenzare la tua salute generale. Scopriamo tutti i dettagli riguardo alla scadenza della patente e vediamo insieme quali sono i controlli che potrebbero compromettere il rinnovo.

Quando rinnovare la patente di guida

La scadenza della patente varia a seconda dell’età del conducente. Fino ai 50 anni, se l’individuo è sano e in perfetta salute, la patente va rinnovata ogni 10 anni. Dai 50 ai 70 anni, il rinnovo è previsto ogni 5 anni. Dai 70 agli 80 anni, il rinnovo è previsto ogni 3 anni, mentre dopo gli 80 anni, si passa a ogni 2 anni.

Per quanto riguarda un limite d’età per cui non ci si dovrebbe mettere più alla guida, non ne è previsto alcuno dalla legge, ma dovrebbe essere anche a discrezione dell’individuo stesso, oltre che del medico che rinnova la patente. È importante superare la visita dell’idoneità e dimostrare di essere ancora in perfetta salute, sia fisica che mentale. Ci sono, però, dei controlli che potrebbero bocciarti, a prescindere dall’età. Scopri quali sono.

Attenzione a questi controlli

Ci sono alcune patologie che potrebbe risultare invalidanti anche per persone che non sono così avanzate con l’età, come l’Alzheimer o la demenza senile. In questo caso, vengono tirati in ballo problemi neurologici che possono compromettere le prestazioni dell’individuo alla guida. Con il passare del tempo, passando a stadi successivi, si avranno disturbi sulla coordinazione e sulle capacità cognitive.

Un’altra patologia invalidante, che colpisce anche i giovani, è l’epilessia. Per persone affette da queste tipologie di problemi, ci saranno dei testi diversi da quelli classici, test che metteranno alla prova i loro riflessi, la loro coordinazione e l’attenzione che dovrebbero avere sulla strada. Purtroppo, in casi come questi, il rinnovo non è sempre certo e scontato.