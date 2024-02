Enel, ti tolgono subito 1000€ sulle bollette: richiedi il bonus così

E’ arrivato il Bonus Bollette 2024 che ti consente di avere 1000 € in meno sulle bollette: ecco come richiederlo

Il caro vita è ormai un problema che coinvolge un numero sempre più alto di famiglie e le conseguenze principali sono state i rincari sulle bollette della luce e del gas. Questa situazione è iniziata in corrispondenza dell’esordio dei primi conflitti in territorio ucraino che è andata a influire anche sulle imprese già provate dalla crisi dell’Economia post pandemia.

Per venire in supporto a tale momento, il governo ha stanziato con la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) un fondo di risorse economiche dirette a contenere gli aumenti delle bollette di luce e gas, che si affianca a una serie di provvedimenti fiscali per sostenere imprese e famiglie colpite dagli effetti della pandemia.

Tra le misure vi è anche il cosiddetto bonus sociale luce e gas, che consiste nella possibilità di usufruire di uno sconto in bolletta per tutti gli utenti domestici e non domestici in condizioni economicamente svantaggiate.

Dal 1° gennaio 2024 sarà infatti erogato il bonus sociale per disagio economico ovvero l’incentivo introdotto dall’art. 30 del Decreto Rilancio che consiste in una serie di sconti da applicare direttamente sulle bollette di luce, gas e acqua per le famiglie in difficoltà con Isee fino a 9.530 o sotto i 20mila per i nuclei numerosi con almeno quattro figli a carico. È stato inoltre confermato il contributo straordinario che aumenta a seconda del numero dei componenti familiari, applicato in automatico a chi già riceveva il bonus elettrico, come previsto nella Legge di Bilancio 2024.

Come richiedere il Bonus e i relativi importi

Per poter usufruire di questa agevolazione non va presentata nessuna richiesta in quanto è riconosciuta in automatico ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto presentando la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per l’ISEE all’Inps, che fornirà i dati direttamente al Sistema informativo integrato, gestito dalla società Acquirente Unico Spa.

L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta della fornitura elettrica, del gas o dell’acqua, ripartito tra le diverse fatture corrispondenti ai consumi dei 12 mesi. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento. L’importo del bonus sociale per disagio economico è differente in base alla tipologia di fornitura e alla grandezza del nucleo familiare. Bonus luce: l’importo varia da 180 a 600 euro per anno e viene corrisposto per 12 mesi; Bonus gas: l’importo varia da 60 a 120 euro per anno e viene corrisposto per 12 mesi; Bonus acqua: l’importo varia da 50 a 150 euro per anno e viene corrisposto per 12 mesi.

I requisiti necessari per usufruire del Bonus

Per ottenere il Bonus sono richiesti determinati requisiti, quali ad esempio un tetto massimo ISEE, beneficiari di reddito di cittadinanza o utenti in condizioni fisiche disagiate.

Nello specifico è richiesto: essere intestatari di un contratto di fornitura elettrica, gas o idrica per la propria abitazione di residenza; avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) fino a 9.530 euro e per nuclei familiari numerosi (almeno 4 figli a carico) non superiore a 20mila euro; fruitori di pensione o reddito di cittadinanza; utenti con patologie gravi e certificate che necessitano di apparecchi elettrici di tipo medico.