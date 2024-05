Bollo auto, la nuova norma salvarisparmi: sotto i 2800 di cilindrata è praticamente gratis | La legge vale per tutti

Una modifica della legge farà contenti milioni di automobilisti: entro una certa cilindrata, alcuni veicoli sono esenti dal bollo.

Possedere un veicolo comporta diversi costi, uno tra tutti è quello del bollo auto. Questa imposta, anche detta tassa di possesso, non è altro che un tributo il cui versamento dev’essere fatto alla regione di residenza e si deve pagare indipendentemente dall’utilizzo più o meno frequente del mezzo. Dunque, anche se l’auto risulta effettivamente ferma, l’imposta andrà pagata.

Per questo e per altri motivi, il bollo auto ha generato negli anni un certo dissenso da parte degli automobilisti, tanto che il Governo ha citato più volte la possibilità abolirlo definitivamente. Un’ipotesi, questa, mai divenuta concreta.

Ad oggi la legge prevede l’obbligo di pagare il bollo auto, sebbene alcune categorie siano escluse. In primo luogo, sono esenti le auto ibride e quelle elettriche (anche se è necessario controllare le disposizioni del proprio comune). Oltre a loro, altre persone possono usufruire dell’esonero, ma devono rispettare il limite di cilindrata.

Addio al bollo auto per milioni di automobilisti

Liberarsi del temuto bollo auto diventa una realtà per chi possiede un veicolo con cilindrata inferiore a 2.000 cc (per quelli a benzina) o sotto i 2.800 cc (per quelli a gasolio) Ma questo requisito è in realtà secondario, poiché per poter accedere all’esonero bisogna rientrare in una determinata categoria di automobilisti.

Come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate, “L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico”.

Dunque, per accedere all’esenzione, considerando il limite di cilindrata, è necessario rientrare nella categoria di persone affette da disabilità, sia gravi che meno gravi. O in alternativa, i loro tutori, che si prendono cura di loro e li hanno a loro carico. Inoltre, l’esenzione è riservata solamente per un solo veicolo.

Come richiedere l’esenzione del bollo auto

È possibile procedere con la richiesta di esenzione comodamente da casa, evitando lunghe attese e spostamenti. Per fare ciò, basta accedere tramite SPID, CIE o CNS all’area personale dei siti delle varie regioni e compilare la domanda online. Per chi preferisce un approccio tradizionale, è possibile recarsi di persona presso le unità territoriali dell’ACI.

Infine, essendo il bollo auto una tassa regionale, è sempre consigliabile consultare i siti dedicati della propria regione di residenza per ottenere informazioni dettagliate. Quest’ultime potrebbero estendere o varare leggermente i requisiti richiesti.