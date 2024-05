Poste Italiane, subito 600€ di bonus su tutti i conti correnti che aderiscono all’iniziativa: non c’è limite isee | Ti basta firmare un documento

Poste Italiane, una novità a favore degli utenti: si tratta di un bonus che puoi ricevere immediatamente se aderisci.

Negli ultimi tempi sta diventando sempre più conveniente aprire un libretto postale o di risparmio presso l’istituto Poste Italiane: questo grazie al fatto che la dirigenza si sta impegnando a rendere questa istituzione maggiormente competitiva rispetto agli istituto bancari.

Questi ultimi infatti propongono tassi di interesse e costi di gestione sempre più alti, in quanto devono necessariamente adattarsi ai rialzi del mercato internazionale dominati spesso dalla Banca Centrale Americana e ovviamente Europea.

Poste Italiane è riuscita, però, a promuovere una iniziativa davvero pazzesca, dopo quella già nota che riguarda le assicurazioni gratuite per tutti coloro che abbiano dei risparmi presso le Poste in modo tale da abbassare il tasso di truffe, soprattutto per le persone in età avanzata.

La digitalizzazione dei servizi è stato un altro tassello che ha aiutato questa istituzione a diventare tra le preferite dagli utenti. Ora con questa iniziativa bonus sembra che Poste sia destinata a scalare ancora di più la vetta del successo.

Una iniziativa apprezzata

Parliamo dei buoni fruttiferi, spesso utilizzati come salvadanaio in crescita per ragazzi e ragazze molto giovani: è proprio a loro che si riferisce questo bonus.

Finalmente Poste ha deciso di alzare gli interessi di crescita per i buoni fruttiferi intestati ai minori di 18 anni e riempiti, ovviamente, da un adulto, soprattutto un genitore o un parente prossimo, in genere. Il rialzo è giunto al 6%, una percentuale davvero ottima per chi voglia far ritrovare al proprio figlio o nipote, un giorno, una ottima cifra da cui partire per costruirsi una vita.

Un bonus di 600 euro

Ovviamente non per tutti la crescita arriverà a un tasso del 6%: infatti, sono diversi i fattori che portano all’eventuale raggiungimento di questa ottima percentuale.

Ciò non toglie che, nel caso in cui ci si arrivi – questione che dipende dal momento dell’apertura dei buoni e dall’età del minore – se si giunge a depositare una cifra di 10.000 euro, allora si otterrà un guadagno di ben 600 euro, che equivale a uno stipendio o a un mese di affitto di una persona giovane. Insomma, non c’è tempo da perdere: se avete un nipote, un figlio, o qualcuno a cui vogliate regalare un futuro migliore, è questo il momento ideale per sottoscrivere a loro nome dei buoni fruttiferi presso Poste Italiane.