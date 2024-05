Addio pannelli solari e consumo di corrente, da oggi la luce la hai per tutta casa così: paghi 45€ e consumi quello che vuoi

Il risparmio, ormai, non porta più il nome dei pannelli solari: scopri come avere un prezzo vantaggioso per il consumo di energia.

Da qualche anno a questa parte, i pannelli solari hanno preso possesso della maggior parte dei tetti delle nostre case. Il motivo è semplice e sta tutto nel risparmio che questo sistema riesce a garantire. Ma, se ti dicessimo che c’è un altro metodo che ti farà spendere ancora di meno, anche per quanto riguarda l’installazione?

I pannelli, infatti, sono costosi e il loro montaggio comporta comunque una spesa da sostenere, che verrebbe poi ammortizzata con il tempo, grazie alla riduzione dei consumi. Tuttavia, sarebbe ancora più efficace trovare un metodo più semplice e pratico, che consenta alla bolletta dell’energia elettrica di scendere, in maniera repentina.

Una delle opzioni migliori sarebbe quella di poter pagare un prezzo fisso, per poi consumare tutta la corrente che si vuole. Ecco, noi ti sveliamo come fare, perché questo è possibile e potrà risollevarti da tutte le stangate mensili che ricevi. Scopri subito come fare e non perdere altro tempo.

Blocca la tua bolletta dell’energia elettrica

Grazie alla nuova iniziativa di una famosa azienda che opera sul mercato dell’energia e della telefonia, potrai pagare solo 45 euro al mese, senza variazioni, per ben 5 anni. Si tratta di Fastweb e della sua nuova offerta Fastweb Energia, che permette ai suoi clienti di scegliere il prezzo da pagare, a seconda del consumo di cui necessitano.

In questo modo, non avrai più sorprese quando riceverai la tua bolletta, perché saprai già a cosa andrai incontro. Molte compagnie, infatti, non sono mai abbastanza chiare sul rapporto consumo-spesa e finiscono con il rifilarti dei prezzi insostenibili. Per questo, con Fastweb Energia avrai modo di avere una certezza, il che non è poco se pensiamo ai rincari degli ultimi tempi. Inoltre, con la loro app, potrai monitorare il consumo di energia giornaliero, in modo tale da imparare a gestire gli usi e limitare gli sprechi. Con Fastweb, poi, non hai alcun tipo di vincolo e non dovrai pagare alcuna penale di recesso. Vediamo insieme quali sono i tre profili studiati per soddisfare le esigenze dei clienti.

I tre pacchetti che offre Fastweb

Con Fastweb Energia, potrai scegliere il pacchetto Light, che prevede un pagamento di 45 euro al mese, per 5 anni, per un consumo di 1.500 kWh all’anno, mentre Fastweb Energia Full ti offre, a 65 euro al mese, un consumo pari a 2.500 kWh all’anno, perfetti per la maggior parte delle famiglie.

Inoltre, puoi anche optare per Fastweb Energia Maxi, a 95 euro al mese, per 4.000 kWh all’anno, un’offerta pensata per chi ha consumi elevati.