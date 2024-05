Carrefour, hanno dovuto ritirarlo immediatamente da tutti gli scaffali: li hanno tutti nelle credenze | Non mangiarli assolutamente

Il Ministero della Salute ha rilasciato un nuovo richiamo e stavolta i protagonisti sono prodotti dolciari: attenzione a questo lotto.

Nei tempi che corrono, il consumatore necessita di maggior sicurezza in ciò che acquista, specialmente se si tratta di generi alimentari. Per fortuna in Italia sono numerosi i controlli per far sì che un prodotto sia venduto in totale sicurezza al cittadino, ma può capitare che qualcosa sfugga all’iter burocratico o, come in questo caso, vi sia un errore nella stessa produzione.

Quando un alimento viene segnalato come ‘non conforme’ per una qualsiasi motivazione, gli operatori, le autorità competenti e i laboratori di analisi, si mobilitano quanto prima possibile per far sì che tale prodotto venga ritirato dal commercio. Questo avviene mediante un controllo o un’anomalia, che può essere segnalata anche dallo stesso punto vendita.

Da qui l’importanza dei richiami: oltre a ritirare i lotti potenzialmente contaminati, il Ministero della Salute si occupa di avvisare i consumatori nel suo portale dedicato. In questi mesi, un avviso vede come protagonista un prodotto presente in molte dispense, poiché proveniente da un marchio noto sul mercato.

Carrefour e il richiamo per il prodotto dolciario

Un avviso importante arriva dai supermercati Carrefour: è stato emesso un richiamo precauzionale per un lotto di barrette di cioccolato al latte ripiene Milka Oreo. La ragione dietro questo richiamo è la possibile presenza di corpi estranei in plastica nel prodotto. Il Ministero della Salute, a tal proposito, raccomanda i suoi utenti di controllare gli eventuali prodotti acquistati. Oltre all’avviso, viene comunicato il lotto interessato, così da controllare se presente nei propri scaffali.

Barrette Milka Oreo: il lotto ritirato

Come si legge sul portale, il lotto interessato è identificato con il numero OSK093442 e la data di scadenza è fissata al 01/08/2024. Le barrette sono vendute singolarmente, con un peso di 37 grammi. Se i dati sopra indicati non combaciano, il prodotto si rivela idoneo al consumo.

A tal proposito, l’azienda consiglia precauzionalmente di non consumare le barrette appartenenti al lotto e al termine di conservazione indicati. I consumatori che hanno acquistato le barrette Milka Oreo richiamate possono riportarle al punto vendita e ottenere un rimborso.

Le barrette soggette al richiamo sono state prodotte da Mondelēz Polska Production sp. z.o.o. Fabryka Wydobów Czekoladowych, con sede a Skarbimierz-Osiedle, in Polonia. In Italia, il prodotto è distribuito da Mondelēz Italia Srl. Infine, per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio consumatori di Mondelēz al numero verde 800 055200.