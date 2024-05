Unicredit, correntisti con il fango fino al collo: non puoi più spendere i tuoi soldi così | Addio al servizio usato da tutti

Novità scioccanti in merito a un servizio che per anni è stato utilizzato da chiunque avesse un conto corrente: gli utenti allibiti.

Sono ormai moltissimi anni he per mantenere i propri risparmi al sicuro le persone utilizzano proprio gli istituti bancari, che si premurano di mantenerli a fronte di alcuni costi di gestione.

Sfortunatamente tali costi sembrano stare lievitando ogni anno di più, in coerenza con il generale costo della vita e dell’energia, probabilmente anche per via del tasso di inflazione assieme a una serie di fattori esterni e interni al nostro paese.

Eppure, in base a ciò che sta accadendo, le spese dovrebbero essere minori per gli istituti di credito: la trasformazione profonda che la tecnologia ha operato nel corso degli anni sta portando alla chiusura di diverse filiali fisiche per tantissime banche e di conseguenza alla penuria di macchine atm per il prelievo e altre operazioni.

Questa, però, non è l’unica conseguenza della digitalizzazione dei servizi bancari: ve ne è una che nessuno si sarebbe mai aspettato, soprattutto le generazioni più in là con gli anni sono rimaste a bocca aperta.

Le conseguenza della tecnologia

La rivoluzione tecnologica sta toccando praticamente ogni ambito della vita quotidiana lato utenti, compreso, come già accennato, il settore bancario.

Numerosi sono i vantaggi derivanti dall’istituzione del servizio di online banking, che permette ai correntisti di gestire tutti i propri risparmi direttamente da casa propria con dei semplici click per quasi tutte le operazioni eccetto alcune di natura eccezionale che richiedono la presenza in filiale. Uno dei servizi analogici, però, ne sta pagando un duro prezzo: parliamo degli assegni bancari.

Addio assegni

Una notizia già diffusa dalla banca Intesa San Paolo: gli assegni bancari stanno per essere messi fuori circolazione e non sarà più possibile utilizzarli, in favore delle operazioni tramite bonifico bancario, bollettini e carte di credito.

Si tratta di una conseguenza inevitabile, e dopo Intesa sembra che anche Unicredit stia preparando il proprio commiato al sistema degli assegni cartacei: questa decisione deriva semplicemente dal fatto che son pochissimi gli utenti e i correntisti che ancora utilizzano questi metodi, si tratta praticamente di una percentuale divenuta irrisoria. Questo porterà a un probabile vantaggio per gli utenti, ad esempio Intesa ha annunciato che equiparerà le spese di commissione di bonifici ordinari e istantanei.