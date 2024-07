Bonus anziani, se hai la pensione ti danno questi soldi: te li ha regalati berlusconi dalla tomba | Enorme gioia nella penisola

Il bonus anziani fa capolino nelle vite di tutti i pensionati italiani: la felicità è alle stelle per questa incredibile promessa.

Le pensioni in Italia non sono certo al loro massimo storico, infatti sono molte le persone in là con l’età che si ritrovano costrette ad appoggiarsi ai figli o altri parenti più giovani per poter vivere una vita dignitosa.

Questo potrebbe funzionare se non fosse che gli stessi lavoratori sono in condizioni sempre precarie e gli stipendi italiani sono, in media, tra i peggiori d’Europa, specie se consideriamo le vicine Spagna e Germania.

Eppure il Governo fa fatica a prendere provvedimenti, nonostante nel 2022 era stata fatta una importante promessa proprio dal partito Forza Italia, il cui leader è sempre stato Silvio Berlusconi in persona.

Si parlava proprio di pensioni, che secondo i leader di partito avrebbero dovuto raggiungere almeno una certa soglia minima: tale ipotesi era stata ribadita dall’attuale ministro degli Esteri Antonio Tajani solamente lo scorso aprile: ecco cosa possono aspettarsi i pensionati per il futuro.

Una pensione minima: il sogno di tanti

Quanto affermato da Forza Italia quando Berlusconi era in vita aveva dato speranza a molte persone: si era parlato proprio dell’istituzione di una soglia minima di pensione che doveva essere di mille euro. Questo, innanzitutto, ci fa capire in che stato sono le pensioni italiane: basta immaginare come possa essere possibile vivere con meno di mille euro; inoltre, ci fa sperare in una effettiva virata del Governo proprio in questa direzione.

Infatti, come accennato, proprio Antonio Tajani, esponente di FI e Ministro degli Affari Esteri, aveva ricordato e rinnovato la possibilità di questa misura: eppure, la sua attuazione sembra essere ancora lontana.

Mille euro la prospettiva per una soglia minima della pensione

Nonostante la realizzazione di questo progetto politico sembri inverosimile, negli ultimi anni sono stati fatti alcuni passi in avanti: nel 2022 la pensione minima era di 524.34 euro, mentre oggi corrisponde a 614.77 euro, dunque quasi mille euro in più all’anno.

Questo aumento, comunque, non è frutto di un investimento da parte del governo, ma dipende in larga parte dal normale adeguamento, dovuto a inflazione e fluttuazione di costi, che è dovuto per legge: si tratta di una rivalutazione che deve essere svolta in modo indipendente rispetto alla pensione minima. La possibilità che si giunga a un minimo di mille euro mensili è piuttosto improbabile, la speranza è che, in ogni caso, lo Stato italiano sia soggetto alla messa in campo di nuovi bonus e misure assistenziali per le persone fragili e vulnerabili.