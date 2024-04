Bonus famiglia, 1000€ sul tuo conto firmando questo foglio: è tutto reale e ti spetta

In questo 2024 lo Stato offre un supporto importante per tutte le famiglie che lo necessitano: fino a 1000 euro sul proprio conto.

In questa Legge di Bilancio in vigore, il Governo ha posto diverse attenzioni alle problematiche evidenti che l’Italia sta vivendo in questo periodo storico. Non è una novità che anche quest’anno l’inflazione colpisce l’economia, segnando peraltro, un aumento principalmente nel settore dei trasporti e viaggi. Secondo le statistiche Istat, nel corso del 2024 questi aumenti porteranno ad una spesa aggiuntiva di oltre 300 euro a famiglia.

Seppur l’aumento dell’inflazione generale sembra dare una leggera tregua nel rialzo, la situazione porta inevitabilmente la ricerca di supporto economico laddove possibile. A tal proposito, le famiglie possono vantare di diversi bonus, con o senza ISEE, che permettono di sostenere le spese generali che l’italiano medio deve affrontare. Da qui spicca la possibilità di ricevere un contributo che supera 1000 euro, spendibile proprio per le diverse esigenze comuni.

Bonus famiglia: oltre 1000 euro per chi ha figli a carico

Non possiamo di certo negare che l’insoddisfazione generale è dovuta alla condizione economica che le famiglie stanno vivendo. Tuttavia, il Governo quest’anno ha introdotto diversi sostegni, alcuni prorogati, altri potenziati, e altri ancora in debutto. Ad oggi stare dietro a tutte i supporti economici non è cosa semplice, ma si rivela essenziale, sopratutto per quanto riguarda le famiglie numerose con più di 3 figli: indubbiamente coraggiose, ma che necessitano di un supporto più consistente. A tal proposito, il Governo ha pensato ad incentivi mirati anche per loro, senza omettere i nuclei familiari dove è presente anche un solo figlio a carico.

Bonus famiglia: le spese coperte

Facendo un calcolo totale, si stima che una famiglia può ottenere fino ad un massimo di 1049 euro detraibili per le spese sostenute a favore dei figli. Questo importo verrà accreditato direttamente nel cedolino della busta paga o della pensione. Le spese ammissibili sono diverse e possono contribuire a raggiungere tale importo. Come detto in precedenza, i bonus (suddivisi per settore) sono rivolti a tutte le famiglie con figli a carico, con particolare attenzione a coloro che hanno tre o più figli.

Le spese ammissibili includono:

rette per l’asilo nido fino a un massimo di 632 euro all’anno;

costi di iscrizione scolastica e corsi pomeridiani fino a 152 euro all’anno;

spese per l’attività sportiva fino a 210 euro all’anno;

rette per conservatori di musica o scuole di musica fino a 210 euro all’anno;

spese universitarie per figli maggiorenni, con maggiorazioni per i fuori sede e le spese di alloggio;

Coloro che hanno l’accesso a tutte le detrazioni può ottenere un rimborso oltre i 1000 euro in fase di dichiarazione dei redditi. I requisiti sono strettamente legati al singolo sostegno, ma in linea massima non si presentano particolarmente stringenti.