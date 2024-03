Bonus senza limiti di ISEE, 460€ al mese per 13 anni sul tuo conto: lo puoi avere per diritto

Bonus fino a 460 euro al mese per 13 anni: l’opportunità da non farsi scappare che non richiede alcun limite ISEE.

In questo periodo storico, avere un’entrata extra è diventato ormai essenziale per alimentare le proprie risorse economiche. Basti pensare a coloro che possiedono risparmi per il futuro, intaccati da una condizione economica che vede a rischio tali fondi, poiché gli stipendi attuali, sebbene si stiano allineando con i costi dell’inflazione, risultano ancora troppo bassi paragonati al potere d’acquisto.

In questa condizione, la maggior parte di cittadini e risparmiatori si trova a dover trovare soluzioni per implementare il proprio reddito, spesso appoggiandosi a bonus e sostegni che, tuttavia, richiedono soglie minime ISEE particolarmente ristrette. E per chi supera tale soglie ma vuole comunque migliorare la sua situazione economica? O ancora, chi possiede dei risparmi che inevitabilmente vanno ad incidere sulla soglia di reddito? Esistono diverse opportunità per far fruttare letteralmente le proprie entrate.

Come ottenere un’entrata extra senza limiti ISEE

I bonus, ad oggi, non sono l’unica alternativa per avere un sostegno ingente, nonché la crescita delle proprie entrate. Esistono, infatti, diverse soluzioni come i buoni fruttiferi (dove inserire i propri risparmi che vedranno una rendita nel tempo), o il versamento della pensione integrativa, volta a garantire un assegno più alto nel futuro. Tuttavia, se parliamo di qualcosa di più sostanzioso, ossia una crescita di ben 460 euro al mese per ben 13 anni, troviamo una soluzione abbastanza sicura, nonché semplice e senza vincoli.

L’opportunità per guadagnare 4.425 euro senza alcuno sforzo

Non tutti masticano l’argomento, ma opportunità come queste possono essere la leva per scoprire nuove realtà, nonché venire a conoscenza di come i piccoli investitori riescono ad ottenere successo e guadagni importanti dai loro investimenti.

Un nuovo prodotto finanziario sta facendo parlare di sé nel panorama degli investimenti: si tratta del bond emesso da Unicredit, progettato per i piccoli investitori. Questo strumento offre un’opportunità di investimento a lungo termine, con una durata di 13 anni e una maxi-cedola finale. Il rendimento indicato del 4,6% lordo è un elemento allettante per gli investitori, che potranno incassare l’intero valore nominale insieme alla cedola alla scadenza, prevista per metà marzo 2037.

Questo bond Unicredit, destinato al mercato retail, è progettato per fornire un’opportunità di investimento accessibile alle famiglie e ai piccoli investitori privati. Identificabile con l’Isin IT0005585853, è quotato sui mercati Mot ed Eurotlx di Borsa Italiana, offrendo così una maggiore trasparenza e accessibilità agli investitori.

In sostanza, chi accede a questa opportunità, a metà marzo 2037 avrà diritto a un’unica cedola lorda pari al 59,8% dell’importo investito. Considerando l’investimento minimo di 10.000 euro, ciò si tradurrà in un incasso finale di 5.980 euro lordi. Tuttavia, è importante considerare anche la tassazione al 26%, che porterà a un netto di 4.425 euro.

Questa offerta rappresenta un’opportunità interessante per gli investitori retail e le famiglie alla ricerca di un rendimento stabile nel lungo periodo. Ovviamente, per quanto riguarda il guadagno finale, modo dipenderà dall’andamento dell’inflazione in questi anni avvenire.