Antico Egitto, ecco il vero volto di Tutankhamon, gli scienziati l’hanno ricostruito: mette i brividi | scoperta enorme dopo 3000 anni

Quella dell’antico Egitto è una storia che affascina da milioni di anni: i ricercatori sono riusciti a ricostruire il volto di Tutankhamon.

Tra i vari popoli nella storia dell’umanità, l’antico Egitto è sempre stato fonte di studio e ricerca, visti i numerosi misteri nascosti in questa civiltà. Si parte dalle piramidi, sculture affascinanti e indubbiamente all’avanguardia per quell’era, per finire dai racconti più fantascientifici su una possibile correlazione al mondo extraterrestre.

Nel lontano 1922, un gruppo di archeologi e ricercatori si lanciò in una missione epica alla ricerca di antichi tesori. A guidare questa impresa era Howard Carter, un intraprendente archeologo britannico deciso a scovare meraviglie nascoste nel ventre arido delle terre egiziane. E che spedizione incredibile, almeno dal punto di vista archeologico.

Il vero volto di Tutankhamon: la scoperta che diede un’immagine alla storia

Immersi nella magica atmosfera della leggendaria Valle dei Re, gli esploratori fecero una scoperta che avrebbe fatto tremare il mondo: la tomba del celebre ‘re ragazzo’. Questo luogo, composto da ben quattro stanze, era una vera e propria miniera di tesori, con oltre 5000 preziosità custodite gelosamente al suo interno. Stiamo parlando, naturalmente, di Tutankhamon, il giovane sovrano che regnò sul glorioso Egitto più di 3mila anni fa.

È una scoperta che ha del miracoloso: il volto di Tutankhamon, ricreato dagli archeologi partendo dal suo antico teschio, sembra riportarlo in vita sotto i nostri occhi increduli. Un’impresa straordinaria compiuta da un team internazionale di ricercatori, tra cui spiccano anche alcuni italiani, che ha svelato una verità tanto sorprendente quanto disarmante.

La ricostruzione del volto di Tutankhamon

Gli audaci studiosi, provenienti dal Brasile, dall’Australia e dall’Italia, hanno iniziato il loro viaggio nel tempo prendendo come punto di partenza il cranio del celebre faraone. Utilizzando misure precise e ogni foto disponibile, hanno dato il via a una ricostruzione che ha portato alla luce qualcosa di veramente straordinario.

Quello che hanno scoperto ha lasciato il mondo senza parole: il volto di Tutankhamon non assomigliava affatto all’immagine regale che ci si sarebbe potuti aspettare. Al contrario, si è rivelato come il volto di un giovane adolescente, con tratti dolci e delicati. Lo hanno descritto quasi come uno studente, un giovane con un’espressione serena e innocente.

Il processo di ricostruzione è stato lungo e impegnativo, con ogni dettaglio curato con attenzione maniacale. Passo dopo passo, hanno dato forma alle labbra, al naso, agli occhi, fino a dare vita a quel viso che un tempo apparteneva a un potente faraone vissuto oltre 3300 anni fa.