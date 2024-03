Marta Falcone, dalle Lollipop alle cover su Instagram: brividi senza fine sulle note di Gue

Nel turbine musicale degli anni 2000, le Lollipop brillavano come una delle più luminose costellazioni.

Originariamente formate da Marta Falcone, Dominique Fidanza, Marcella Ovani, Veronica Rubino e Roberta Ruiu, il gruppo ha incantato il pubblico con successi come “Down, down, down”, raggiungendo l’apice della fama con un’incursione al Festival di Sanremo del 2002.

Tuttavia, come spesso accade nel mondo della musica, le Lollipop si sono sciolte nel 2005, seguendo strade diverse mentre il ricordo della loro musica continuava a risuonare tra i fan. Ma cosa è successo a Marta Falcone, la J.Lo italiana, come alcuni l’hanno paragonata?

Dopo tentativi di reunion che non hanno raggiunto l’antica magia, Marta Falcone ha continuato a perseguire la sua passione per la musica, come testimoniato dai suoi profili sui social media. A 46 anni, ha ancora una voce incantevole e una bellezza che non passa inosservata.

Mentre Marta ha proseguito la sua carriera musicale con successo, anche le altre ex-Lollipop hanno seguito strade diverse. Dominique Fidanza ha trovato nuova vita come performer LIS, portando la sua arte anche sul prestigioso palco dell’Ariston. Al contrario, Roberta Ruiu ha abbracciato il mondo dell’influencer marketing, mentre Marcella Ovani si è cimentata anche come attrice.

La serata cover di Sanremo ha entusiasmato l’Italia e Marta ha voluto rilanciare con una performance da brividi. Piano e voce per una versione melodica di Brivido, cantata al Festival da Geolier e Gue Pequeno.

Anche se le Lollipop possono essere solo un ricordo del passato per alcuni, per molti i loro membri continuano a brillare nel mondo dello spettacolo, dimostrando che il talento vero e proprio è eterno, nonostante il cambio di scenari e tendenze.