Bollette altissime, arriva la mossa per non pagare quasi tutto l’importo: ti basta fare questa richiesta | È tutto legalissimo

Dì addio alle bollette da paura che ricevi a fine mese: da oggi, con questo trucchetto, potrai risparmiare moltissimo.

Con i rincari che ci sono stati negli ultimi tempi, le bollette di fine mese sono diventate un incubo per la maggior parte degli italiani. Molte famiglie non riescono più a sostenere le spese e si trovano costrette a dover fare grandi rinunce. Purtroppo, però, per quanto si tenti di ridurre i consumi, i costi non scendono completamente e la stangata è sempre dietro l’angolo.

Fortunatamente, però, stiamo per suggerirti un trucchetto per non pagare tutti i consumi che ti vengono fatturati. Chiaramente, parliamo di un metodo del tutto legale, quindi non temere, perché non rischi affatto di metterti nei guai.

Se anche tu ti sei trovato a dover fare i conti con bollette alle stelle, che vanno ben oltre le tue aspettative e le tue possibilità, da oggi, non avrai più problemi, perché c’è una legge che ti tutela e ti permette di venirne a galla. Scopriamo insieme maggiori dettagli al riguardo.

Bollette da incubo

Sicuramente, anche nei vari TG, ti sarà capitato di sentire storie di persone che hanno un’attività o, semplicemente, un’abitazione privata, ricevere delle bollette da incubo. Somme quasi impronunciabili, che corrispondono a un conguaglio avvenuto in seguito ad anni e anni di letture dei contatori non fatte.

A questo punto, dover saldare l’intera fattura in un solo colpo, nella maggior parte dei casi, risulta praticamente impossibile. Dunque, per far fronte a questo problema che affligge la società, è stata predisposta una delibera che tutela le persone che si trovano in questa spiacevole situazione. Ecco di cosa si tratta.

La legge che potrebbe salvarti

Il 22 febbraio 2018, l’ARERA ha pubblicato la delibera 97/2018/R/COM, attuazione delle disposizioni avanzate con la legge 205/2017. Questa delibera si occupa proprio di fatturazione e misura nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica. Ma, la parte più interessante, che potrebbe fare al caso tuo, è quella in cui sostiene che non si possono fatturare conguagli con consumi retroattivi superiore ai 2 anni.

Dunque, se tu dovessi ricevere conguagli relativi a più di due anni prima dalla data di emissione della fattura, sei libero di non pagarli. Chiaramente, dovrai far presente la questione al fornitore di energia elettrica che ti invia l’avviso, per evitare che ti venga sospeso il servizio per mancato pagamento. La prossima volta, prima di entrare nel panico, verifica con attenzione ogni dettaglio della tua bolletta e non farti fregare dalla fretta di saldare il debito.