Inps, finalmente ritorna il reddito di cittadinanza: a fine mese prendi più soldi e lo ottieni più facilmente | Te lo mandano senza richiesta

Non si tratta dell’assegno di inclusione, ma di una misura che funge come il reddito di cittadinanza: arriva senza domanda.

Questo 2024 è iniziato da pochi mesi, ma già fa sentire i risultati dei suoi netti cambiamenti a livello economico. Se dapprima alle famiglie ed ai cittadini in condizioni di disagio vi era il reddito di cittadinanza, ad oggi la misura rimane solo un vago ricordo dei sostegni di questi anni. Eppure si sperava che in questa annata ci fossero miglioramenti dal punto di vista economico; situazione ancora lontana per i tanti.

L’uscita del RCD ha inciso sulle entrate, poiché l’assegno di inclusione, suo sostituto, prevede requisiti più stringenti e non alla portata di una grande fetta di popolazione che si trova ad oggi in difficoltà. In questo scenario perlopiù negativo, sembra esserci uno spiraglio di luce anche per coloro che non possono accedere all’assegno di inclusione. Si tratta del ritorno del reddito di cittadinanza? In un certo senso sì, perché la fetta di popolazione che può accedervi è la stessa.

Il bonus da 460 euro senza domanda

Nonostante l’abolizione del reddito di cittadinanza, il sostegno alle famiglie meno abbienti è un impegno prioritario del governo, e anche per il 2024 è stato confermato un bonus significativo. Si tratta di un importo di 460 euro, destinato alle famiglie con un ISEE inferiore a 15 mila euro. Questa iniziativa è stata confermata dalla premier Giorgia Meloni, che ha firmato la Legge di Bilancio 2024.

La buona notizia di quest’anno è rappresentata dalla Carta dedicata a te, uno strumento che offre alle famiglie la possibilità di ricevere questa somma in un’unica soluzione. La carta può essere utilizzata per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, ma anche per pagare il carburante o abbonamenti ai mezzi pubblici.

Come funziona la Carta dedicata a te nel 2024

Tale sostegno funziona in modo simile al reddito di cittadinanza, essendo una carta prepagata che consente di effettuare gli acquisti direttamente. Attualmente sono state distribuite circa 1.300.000 carte, ciascuna con un valore compreso tra 457 e 460 euro, indipendentemente dalla condizione economica della famiglia. Ad oggi, la carta è ancora in attesa di proroga, ma coloro che rientreranno nei requisiti (secondo l’ISEE attuale), potrebbero ricevere un’eventuale prossima ricarica.

Un aspetto importante è che la Carta dedicata a te viene assegnata automaticamente, senza bisogno di presentare domanda, a coloro che hanno già presentato l’ISEE dell’anno in corso. I comuni di residenza saranno responsabili della distribuzione delle carte, mentre al momento si attende la decisione del Governo su un’eventuale rinnovo che ha buone probabilità di prendere vita quest’anno.