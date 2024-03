Nuovo codice della strada, ti levano la patente anche se sei al cellulare: un disastro totale

Il nuovo Codice della Strada prevede regole restrittive per chi utilizza il cellulare: è subito terrore tra gli automobilisti.

Il Parlamento si prepara a votare l’approvazione del nuovo Codice della Strada, proposto dal Governo Meloni e atteso con grande interesse da parte di tutti gli automobilisti. Tuttavia, il testo ha già suscitato un acceso dibattito e proteste da parte di diverse associazioni ciclo-ambientaliste e non, che vedono alcune delle sue disposizioni come un pericolo per la sicurezza stradale e l’ambiente. D’altro canto, una nuova misura restrittiva ha fatto storcere il naso ad una buona fetta di platea che potrebbe vedersi togliere di punto in bianco la patente al primo sgarro.

Le nuove disposizioni del Codice della Strada 2024

Le disposizioni del nuovo codice della strada prevedono diverse variazioni significative. Tra le principali, l’abolizione del requisito dello stato di alterazione per configurare il reato di guida sotto l’effetto di sostanze, con la semplice positività al test antidroga. Inoltre, chi supera il limite di tasso alcolemico di 0,8 g/l dovrà guidare senza alcol per 2-3 anni, con un alcolock installato sull’auto. Le sanzioni per chi circola senza permesso nelle zone a traffico limitato, in aggiunta, non potranno superare una al giorno. Si abbassa il limite di cilindrata a 120 cc per i motocicli su autostrade e strade extraurbane. Un dettaglio interessante è che viene aumentata la pena per chi abbandona animali domestici.

Tra queste misure però, una delle novità più dibattute è l’introduzione della sospensione breve della patente per determinate infrazioni, come l’uso del telefono cellulare al volante. Oltre a questo, è prevista anche una sanzione.

Sospensione della patente immediata e 250 euro di multa per chi utilizza il telefono cellulare

Il nuovo Codice della Strada, pronto per essere votato in Parlamento, sta scatenando polemiche e preoccupazioni tra gli automobilisti. Come già accennato, una delle novità più discusse è l’introduzione della sospensione breve della patente per alcune infrazioni. Secondo la proposta, chi viene sorpreso senza cinture di sicurezza o mentre usa il telefono al volante rischia ora anche la sospensione della patente, oltre a multe salate. La durata della sospensione dipende dai punti rimasti sulla patente: meno di 20 punti, una settimana di sospensione; meno di 10 punti, 15 giorni. E se c’è un incidente, il tempo di sospensione raddoppia.

Questa misura rappresenta un cambiamento significativo, ma solleva domande e preoccupazioni. Alcuni temono che sia una punizione eccessiva per chi dipende dal veicolo per lavoro, mentre altri dubitano della sua efficacia dissuasiva. Con il nuovo Codice, la prima violazione comporta anche una multa di 250 euro, ma resta da vedere se sarà sufficiente a prevenire comportamenti rischiosi.

Mentre il dibattito infiamma le discussioni, il Parlamento si prepara a votare. Resta da vedere se la sospensione breve della patente sarà confermata o modificata. In ogni caso, la sicurezza stradale rimane una priorità che scinde da tutto, ma è innegabile che dubbi sul futuro alla guida rimangono accesi.