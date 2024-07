Canone Rai, esiste un modo legale per disdirlo: non sei più obbligato a pagarlo | sei libero dalla tassa inutile

Se possiedi questi requisiti allora sei libero di non pagare il canone Rai: ecco quali sono e come procedere per la domanda di esenzione.

Sono ormai diversi anni che il canone Rai è diventato obbligatorio: si tratta di una tassa che è stata poi inserita all’interno della bolletta relativa all’energia elettrica e rateizzata in diversi mesi.

Negli ultimi tempi ci sono state delle novità, infatti il canone è diminuito come da promesse elettorali impugnate soprattutto dalla Lega, che intende ridurlo fino a estinguerlo del tutto in modo progressivo.

Il canone, in realtà, è un importo così basso che si spalma in modo quasi irrilevante nel corso dei 12 mesi, ma sono tante le famiglie in difficoltà per le quali 70 euro l’anno possono fare la differenza.

Inoltre, non tutti sanno che sono diverse le categorie ad avere la possibilità di essere esenti rispetto al pagamento del Canone Rai: ecco di quali si tratta, fai ancora in tempo a chiedere l’esenzione.

Canone Rai, ecco quali sono gli esenti

Sono tante le persone che si lamentano del canone Rai, anche perché la televisione pubblica italiana non gode di grande popolarità soprattutto per quanto riguarda le generazioni più giovani, che preferiscono le piattaforme on-demand con titoli internazionali come Netflix o Prime Video.

Il servizio pubblico di informazione e intrattenimento, però, costituisce un importante pezzo della società contemporanea, e spesso ci permette di avere notizie attraverso il filtro della contemporaneità tutta italiana che lo permea; è sempre bene avere un punto di vista critico e confrontare le notizie con quelle di altre emittenti o giornali cartacei o online. Ad avere la possibilità di evitare il pagamento del canone Rai, comunque, sono solamente alcune categorie: i requisiti sono di tipo anagrafico, reddituale, professionale e non solo.

La richiesta all’Agenzia delle Entrate

A poter avanzare la domanda di esenzione sono le seguenti categorie di cittadini: chi ha compiuto 75 anni di età e ha un reddito complessivo (relativo all’intero nucleo familiare) non superiore a 8.000 euro nell’anno di riferimento; chi dichiara formalmente, in un’autocertificazione, di non essere in possesso di un televisore; chi è intestatario di un’altra fornitura elettrica su cui è già addebitato il canone televisivo; gli agenti diplomatici, i funzionari consolari o di organizzazioni internazionali e i militari stranieri appartenenti alle forze NATO presenti in Italia.

La possibilità di richiedere l’esenzione del canone può essere realizzata attraverso la compilazione web sul sito Agenzia delle Entrate, con l’invio di una pec, con una raccomandata o mandando un intermediario, come, ad esempio, il commercialista, presso uno degli uffici territoriali.