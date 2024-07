Cellulare e tumore: finalmente spunta tutta la verità | Ecco dove devi tenerlo quando lo porti con te

Ormai tutti hanno sempre lo smartphone con sé ovunque si rechino: ecco come fare per non essere danneggiati dalle onde elettromagnetiche.

Negli ultimi tempi la consapevolezza sulla salute è molto aumentata, soprattutto dopo gli eventi che si sono configurati tra il 2020 e il 2022 con la pandemia da covid-19, quando la malattia è stata percepita come questione sociale.

Negli ultimi decenni, inoltre, lo smartpbhone è diventato il dispositivo più utilizzato nella quotidianità delle persone praticamente in tutto il mondo, e molti si sono iniziati a chiedere se vi siano dei risvolti negativi a livello fisico, oltre che psicologico, rispetto alla continua vicinanza con un dispositivo che emana delle onde elettromagnetiche quando utilizza le funzioni di rete.

Nonostante non vi siano evidenze scientifiche di una correlazione tra lo sviluppo di patologie e l’utilizzo continuo o la vicinanza dello smartphone, alcuni hanno persino iniziato a isolare il proprio telefono, cercando il più possibile di utilizzare la modalità aerea oppure persino incartandolo in un involucro di carta stagnola.

Un medico ci rivela come è possibile evitare qualunque rischio: ecco quali accortezze è necessario prendere per non essere continuamente investiti dalle onde del proprio smartphone.

Cellulare in tasca: parla l’esperto

Sfortunatamente non vi sono ancora dei chiari dati di correlazione tra l’utilizzo dello smartphone e l’insorgenza di patologie anche gravi come i tumori; un recente studio, però, avrebbe evidenziato che l’incidenza di formazioni tumorali al cervello associate all’uso del telefono portatile sarebbe aumentata del 200%.

Allo stesso tempo, però, non vi sono, invece, evidenze riguardo a una correlazione tra lo smartphone e la salute sessuale: nonostante non ci siano eventuali collegamenti con insorgenza di patologie come il tumore testicolare, l’esperto afferma che sempre più studi attribuiscono al telefonino un effetto dannoso sugli spermatozoi.

Una correlazione ancora da confermare

Lo specialista afferma che “le onde elettromagnetiche sembrano provocare un effetto ossidativo con formazione di radicali liberi e conseguente danno degli spermatozoi e rischio per la fertilità maschile. I danni ossidativi causano molte patologie e quindi non è possibile escludere che l’eccesso di radicali liberi possa indurre l’insorgenza di tumori del testicolo”.

Di conseguenza ciò che è possibile fare per prevenire questa eventualità è evitare di tenere lo smartphone per molte ore in prossimità degli organi genitali: l’ideale è quello di metterlo in una borsa, zaino o marsupio piuttosto che riporlo in tasca nel corso della giornata.