Codice della strada, da ora ti serve il DUC: patente e libretto non bastano più | Lo chiedono a tutti i posti di blocco

Mettersi alla guida senza documento può portare a gravi sanzioni: cos’è il DUC e perché è così importante averlo con sè.

Sono molti i cambiamenti che il Codice della Strada ha apportato in questi anni, il cui scopo è sempre lo stesso: garantire sicurezza sia per i conducenti del veicolo che per gli altri soggetti in strada. Basti pensare alla patente: nel tempo, le politiche di rinnovo sono mutate, per far sì che i controlli siano indicati in base all’età e alle condizioni di salute del conducente.

Ma non solo, ad essere incrementati sono i posti di blocco delle forze dell’ordine, che fungono come mezzo di controllo a tappeto con lo scopo di verificare lo stato del conducente, nonché del veicolo. Da qui la necessità di avere revisione, collaudo e patente di guida a norma; senza dimenticare il libretto, una sorta di bibbia dello stesso veicolo.

Insomma, chi viaggia su strada da diverso tempo sa benissimo quanto sia importante presentarsi ‘impeccabili’ ad ogni evenienza, ciò nonostante, è necessario anche tenersi aggiornati su alcune novità che vengono introdotte per due semplici scopi: garantire sicurezza, ma anche praticità. Da qui la nascita del DU, una vera e propria sostituzione della patente e libretto.

Cos’è il DUC e chi deve averlo all’interno del proprio veicolo

Evitare sanzioni è importante, ma ancor di più sapere come ridurre a zero questa evenienza. Come già accennato, una recente novità normativa riguarda il Documento Unico di circolazione (DUC), che è ora obbligatorio per tutte le auto di nuova immatricolazione. Questo documento sostituisce il vecchio certificato di proprietà (CDP) e il libretto di circolazione, combinando tutte le informazioni in un unico documento. Il DU include i dati del CDP e funge da carta di circolazione. Se non si possiede il DUC per il proprio veicolo di nuova immatricolazione, si rischia – inevitabilmente – una sanzione.

I documenti per le auto già immatricolate

Per le auto che non sono di nuova immatricolazione, restano validi i vecchi documenti, ossia il libretto di circolazione e il CDP. Questi saranno sostituiti con il Documento Unico solo quando sarà necessario rilasciare un nuovo documento di circolazione. Quindi, per i veicoli già in circolazione, nessun problema: la transizione al DU avverrà gradualmente.

Infine, che si tratti di DU o dei classici documenti, è bene ricordare di averli sempre con sé durante la guida. Il mancato rispetto di quest’obbligo, accertato dalle forze dell’ordine, fa rischiare una multa compresa tra i 42 e i 173 euro secondo l’articolo 180 del Codice della Strada.