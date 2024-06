Codice della strada, se ti fermano senza questo foglio 1600€ di multa: scatta la nuova legge | Mettilo nel portaoggetti immediatamente

Tra i tanti documenti che un conducente deve avere con sé rientra una certificazione la cui assenza può portare a sanzioni salate.

Ogni conducente sà, che prima di mettersi alla guida deve possedere diversi documenti, al fine di non incorrere in sanzioni qualora venisse fermato da un posto di blocco o, in casi più gravi, si trovasse immischiato in un’incidente. Si parte all’immancabile assicurazione, per finire dalla patente di guida e i documenti d’identità: tutti elementi indispensabili per certificare conducente e veicolo. Tuttavia, può capitare di sottovalutare altri semplici elementi che, in realtà, si rivelano altrettanto importanti.

Ma partiamo da un semplice posto di blocco. In questi casi, sono molti gli accertamenti che potrebbero essere fatti, in base al motivo del richiamo. In media, quelli a tappeto sono volti a controllare le condizioni generali del veicolo, quali pneumatici, fari, frecce e freni; senza dimenticare la regolarità delle revisioni, patente di guida, assicurazione e stato del conducente. Tuttavia, all’interno del Codice della Strada vi è indicato anche l’obligo di possedere un foglio, tanto piccolo quanto importante, di cui la sua assenza può portare fino a 1600 euro di multa.

Codice della Strada: fino a 1600 euro di multa per chi non possiede questo foglio

Sono molti i documenti che raccontano la storia di un veicolo in strada e la maggior parte delle informazioni sono presenti all’interno del libretto di circolazione. Si tratta di un documento noto, nonché indispensabile per ogni automobilista, che attesta l’idoneità alla circolazione su strade pubbliche di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Questo foglio, rilasciato dalla Motorizzazione Civile al momento dell’immatricolazione del veicolo, contiene diverse informazioni come le generalità del proprietario, la marca, il modello, la targa, i consumi e le varie scadenze. In origine, il libretto di circolazione era rilegato a forma di libro, da qui il nome libretto. Oggi, invece, è un singolo foglio composto da quattro pagine, aggiornato con un tagliando adesivo in caso di passaggio di proprietà.

E nel caso si non si fosse più in possesso di questo documento? La perdita o il furto richiede una denuncia presso un qualsiasi organo di Polizia, che rilascerà un permesso provvisorio di circolazione; ma è bene sapere che qualora succedesse, è bene agire in tempo, poiché le multe sono davvero salate. Stesso discorso per chi potrebbe dimenticarlo accidentalmente a casa.

Le sanzioni in caso di assenza del libretto di circolazione

Come già accennato, non avere il libretto di circolazione durante un controllo può portare a multe severe. Secondo l’articolo 180 del Codice della Strada, la sanzione per chi non ha con sé questo documento varia tra 42 e 173 euro per i veicoli, mentre per i motocicli le multe oscillano tra 25 e 99 euro. Una fotocopia del documento originale, sebbene utile, non sostituisce il documento originale e non evita la multa.

Inoltre, il conducente sorpreso senza libretto dovrà presentarlo entro un termine specificato presso l’ufficio indicato dall’agente accertatore. La mancata presentazione può comportare una seconda multa, che varia tra 419 e 1.682 euro.