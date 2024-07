Corrente gratis così, i furbetti usano tutti questo trucco: non serve nemmeno l’utenza | La bolletta diventa inutile

Con questo stratagemma, i furbetti dell’elettricità riescono ad ottenere l’allaccio elettrico senza nemmeno il contatore.

Negli ultimi anni, avere un’utenza elettrica attiva pare quasi essere un lusso, visti i prezzi in impennata che si sono presentati. Per fortuna, con il supporto dei bonus sociali, molte persone hanno potuto tamponare la situazione, sebbene tali misure hanno lasciato fuori una grande fetta di popolazione.

L’inizio del 2024 è stato tutto sommato florido su questo punto di vista, ma ad oggi, con la chiusura del mercato tutelato, i nuovi contratti continuano a generare incertezza da parte dei cittadini. Da qui la necessità di capire quale contratto potrebbe offrire il maggior risparmio tra le tante offerte presenti sul mercato.

Tuttavia, c’è anche chi, di questi problemi non se ne pone, poiché utilizzaa l’energia elettrica senza nemmeno avere un’utenza attiva. Che dire, non c’è niente di più conveniente di una scelta del genere, ma per quanto la legalità di tale pratica, il discorso cambia. Nella tranquilla cittadina di Ardea, sono recentemente emersi due dei tanti casi nel nostro paese, la cui pratica è proprio quella dell’allaccio abusivo.

L’allaccio abusivo da 6000 euro

Un cittadino di Ardea è stato denunciato dai carabinieri per un audace furto di energia elettrica. L’uomo, che risiede nel comune, è stato scoperto mentre sfruttava un allaccio abusivo alla rete pubblica, collegato a un altro contatore. Questo stratagemma gli ha permesso di utilizzare e consumare oltre 6000 euro di energia elettrica senza pagare. Il caso è stato rivelato durante controlli congiunti tra i carabinieri e il personale di Enel, che hanno prontamente segnalato l’illecito. Attualmente, l’uomo è agli arresti domiciliari in attesa di procedimenti legali.

Ma questo non è tutto. Un ristoratore della stessa zona svolgeva la sua attività senza contatore elettrico. Nonostante ciò, l’elettricità lui la utilizzava, tanto che la denuncia cita un consumo energetico irregolare di oltre 17.000 euro.

Questo illecito però – sebbene non nell’immediato – non è passato inosservato. L’uomo è stato scoperto durante un’ispezione dei carabinieri che, come se non bastasse, hanno anche evidenziato serie carenze igienico-sanitarie nei locali del ristorante. Il Nas ha immediatamente sanzionato l’attività per oltre 4500 euro a causa delle condizioni inaccettabili trovate all’interno della struttura, comprese grandi quantità di alimenti non tracciati, un rischio serio per la salute pubblica.

I rischi di questa pratica

Questi casi vantano una bella creatività criminale, ma è bene precisare che gli allacci abusivi comportano un danno per l’intera comunità, nonché un vero e proprio furto. L’allaccio abusivo all’energia elettrica costituisce una violazione delle normative e delle leggi in materia di energia elettrica. È considerato un reato e può comportare sanzioni penali e civili.

In un periodo dove il caro-vita genera preoccupazioni, questi casi sono in continuo aumento, ma prima di pensare a stratagemmi del genere, è bene ricordare che, come in tutte le cose, le bugie ‘hanno le gambe corte’.