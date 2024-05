Dal 15 aprile è scattata la nuova legge: se non spendi 1000€ non puoi circolare | Non te l’hanno detto ma controllano

Dal 15 aprile è entrato in vigore il nuovo obbligo per gli automobilisti: 1.000 euro per mettersi in regola.

Il termine è scaduto già da più di un mese, ma solamente due giorni fa è scattato l’obbligo vero e proprio. Ebbene sì, anche se non c’è stato un vero e proprio comunicato, questa sorta di messa in regola per il proprio veicolo è obbligatoria: trasgredire tale legge comporta una multa addirittura più alta del costo della messa in regola del veicolo che, ricordiamo, è 1000 euro.

Ogni anno, un automobilista sa che dovrà tenere a mente diverse scadenze, per circolare in tutta sicurezza. I controlli in strada sono sempre in agguato e fungono proprio da ceck dello stesso veicolo, nonché della documentazione della persona che si trova alla guida. In questo periodo potrebbero esserci diversi posti di blocco sparsi nelle città italiane, proprio per controllare che l’automobile rispetti le regole in vigore.

La legge entrata in vigore sulla conformità del veicolo

A questo punto sorge spontaneo chiedersi cosa significhi ‘conformità del veicolo’. Questo non è altro che ciò che la stessa frase suggerisce: il veicolo deve essere conforme alla circolazione in strada; sia per il conducente, passeggero, che per il resto della popolazione. Per questo il 15 aprile scatta l’obbligo di sostituzione dei pneumatici. Come sappiamo, il caldo richiede una diversa tipologia di gomme, poiché la strada fredda ha una tenuta diversa da quella esposta ad alte temperature.

Sebbene la possibilità di sostituzione di pneumatici invernali con quelli estivi sia scattata il 15 aprile, l’obbligo vero e proprio è entrato in vigore dal 15 di maggio. Ma a quanto ammonta un eventuale sanzione?

La sanzione previste per i trasgressori

Circolare senza le gomme adatte non è solo una questione di sicurezza, ma anche economico/pratica. Nel momento in cui le Forze dell’Ordine fermano l’automobilista e, a seguito di un controllo, notano che le gomme non sono in regola, il rischio è quello di ricevere una sanzione che può variare da 430 a 1.731 euro, oltre al ritiro della carta di circolazione. Per questo, è sarebbe bene mettersi in regola fin dal primo giorno utile, ovvero dal 15 aprile, considerando la tollerabilità di un mese.

In tutto ciò, quanto costa sostituire una gomma? In media, il prezzo per uno pneumatico è di circa 250 euro, che per 4, è di 1.000 euro a veicolo. Visto il prezzo iniziale per avere entrambe le opzioni, in molti optano per gli pneumatici 4 stagioni: la loro tenuta è discreta, ma sono indicate per le zone con temperature miti. Il clima rigido, infatti, potrebbe interferire con la tenuta della gomma in strada.