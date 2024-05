Revisione auto, il cambio di passo è ufficiale: La paghi ogni 5 anni | Una svolta per gli Italiani

Sebbene non tutti lo sappiano, alcuni veicoli hanno la possibilità di effettuare la revisione dopo 5 anni: tutti i dettagli.

Una cosa che accomuna tutti i conducenti, indipendentemente dal veicolo in loro possesso, è la revisione. Questa procedura ha come scopo quello di assicurare che il veicolo sia nelle condizioni idonee per poter circolare. Non possiamo negare che questo controllo richieda un costo, ma la sua importanza non è da sottovalutare. Durante questi controlli vengono verificate diverse componenti del mezzo, senza dimenticare il livello di emissioni ambientali; tematica ad oggi molto importante.

Tuttavia, la memoria può trarre in inganno, tra tagliando e scadenze varie, è possibile che il possessore del veicolo si dimentichi di effettuare questo controllo entro il tempo stabilito. Nonostante la buona fede, la legge non ammette distrazioni: girare con un veicolo senza revisione comporta in ogni caso sanzioni salate.

Dunque si rivela importante essere in regola con la revisione per mantenere il proprio veicolo a norma di legge. Tuttavia, quello che in pochi sanno è che ci sono persone che, la revisione, la effettuano ogni 5 anni, pur rimanendo in linea con le regole attuali. Purtroppo però, è bene precisaare che non tutti possono approfittare di questa opzione.

Revisione ogni 5 anni: chi può usufruirne

Alcuni penseranno che 5 anni sia un lasso di tempo troppo lungo, poiché la revisione non è solo un costo a sé, ma anche una sicurezza per lo stesso veicolo. Altri, invece, ne farebbero anche a meno. Ad ogni modo è bene mettersi il cuore in pace poiché questa novità non riguarda le auto e nemmeno le moto, bensì un’altra tipologia di veicolo.

In questo caso, ad essere protagonista sono le imbarcazioni. Queste devono sottostare a una revisione periodica obbligatoria, ma con scadenze decisamente più ampie rispetto alle auto, in quanto i proprietari possono effettuarla ogni cinque anni.

E per quanto riguarda le automobili? Cosa dice la legge in vigore?

Revisione per le auto: cosa prevede la legge

Attualmente, il Codice della strada stabilisce che la prima revisione per le auto deve essere effettuata quattro anni dopo l’immatricolazione del veicolo. Successivamente, è necessario presentarsi alle officine autorizzate ogni due anni. In entrambi i casi, il termine ultimo per la revisione è la fine del mese in cui è stata effettuata la prima immatricolazione.

Chi viene beccato fuori regola per quanto riguarda la revisione delle auto rischia una sanzione che va da un minimo di 173 euro fino a un massimo di 694 euro in casi estremi.