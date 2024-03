Detrazione, ti basta dichiarare queste spese e vinci: 2000€ recuperati tranquillamente

Novità in campo fiscale: se anche tu dichiari queste spese, potrai recuperare un bel po’ di denaro, scopri come fare.

Come ben sai, ogni anno va compilato il nuovo 730 e in questo modello confluiscono anche delle spese che hai dovuto sostenere l’anno precedente alla dichiarazione. Si tratta di spese sanitarie che ti aiuteranno a recuperare un bel po’ di denaro, Ovviamente, se non hai una chiara visione di ciò che occorre fare per una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, puoi rivolgerti a chi di mestiere, come i Centri assistenza fiscale della Cgil.

Per non perdere neanche uno dei tuoi diritti, prendi nota delle novità che stiamo per comunicarti, perché è fondamentale che tu sappia per filo e per segno tutte le spese che possono essere detratte. Alle volte, può capitare che si prenda sotto gamba la situazione e, per superficialità, si tralasci la cosa.

Questo, però, non fa altro che giocare a tuo sfavore, perché perderesti l’opportunità di recuperare dei soldi, fino a raggiungere cifre di un certo calibro, come 2.000€. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Le spese sanitarie da scaricare

Sono davvero diversi i dispositivi medici e le attrezzature sanitarie che, una volta acquistate o prese in affitto, possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi annuale. Tra queste, ci sono gli occhiali da vista, le scarpe ortopediche, gli apparecchi acustici, ma anche prodotti più comuni e di minore importo, come garze o cerotti, ma anche termometri e siringhe. Inoltre, durante il periodo di pandemia che ci ha colpiti nel 2020, è stato possibile, persino, detrarre le spese per l’acquisto delle mascherine per la protezione individuale, indispensabili in una situazione del genere.

Per poter beneficiare di questo diritto, occorre che tu presenti la fattura o lo scontrino parlante, che attesta appunto la spesa avvenuta, con l’esatto importo e con il codice fiscale di colui che ha effettuato l’acquisto, per se stesso o per un familiare. Senza questo documento, sarà impossibile richiedere il rimborso.

Prestare attenzione alla natura dell’attrezzatura

Ma, anche se dovessi avere la fattura o lo scontrino e dovessi aver acquistato qualcosa che è legalmente detraibile, sappi che devi prestare attenzione anche alla natura dell’attrezzatura, perché deve essere un dispositivo con marcatura CE, conforme alle direttive europee.

Confermiamo, poi, che questi prodotti possono essere rimborsati anche se non acquistati direttamente in farmacia, ma presso qualche altra attività autorizzata e che per i pagamenti non c’è necessariamente bisogno di utilizzare bancomat o carta di credito, ma puoi pagare anche in contanti, perché non è più richiesta la tracciabilità.