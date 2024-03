Pensioni, si fermano i pagamenti per queste persone: controlla se sei nella lista

Sono stati sospesi i pagamenti della pensione per questa categoria di persone: ecco quale e tutti i dettagli

Con la Dichiarazione reddituale con modello Red (campagna 2021) l’INPS obbliga la comunicazione dei redditi percepiti nell’ anno di imposta 2020 ai pensionati che non hanno adempiuto all’obbligo di dichiarazione nel corso della verifica ordinaria 2021.

Il non aver inviato la dichiarazione del RED ordinario 2021 può essere stata causata da semplice dimenticanza da parte del pensionato, dal momento che, già da alcuni anni, l’INPS non invia più comunicazioni cartacee ai pensionati residenti in Italia per richiedere le dichiarazioni reddituali ordinarie.

I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito, infatti, viene richiesto di dichiarare annualmente all’INPS i propri redditi e, qualora previsto dalla normativa, anche i redditi del coniuge e degli altri componenti del nucleo rilevanti per la prestazione.

Tuttavia, la norma prevede sia precisazioni su chi deve presentare la dichiarazione reddituale sia il limite temporale entro quale farlo. Soprattutto su quest’ultimo, se non viene inoltrata nel termine stabilito vengono sospesi i pagamenti della pensione quindi occorre prestare attenzione. Vediamo nel dettaglio fino a quando poteva essere presentata e i soggetti che rientrano in tale dovere.

Scadenza Dichiarazione Reddituale: pagamenti sospesi

Purtroppo, è scaduto il termine per l’invio della Dichiarazione reddituale con modello Red (campagna 2021). Ora, quindi, i pensionati che non hanno provveduto ad assolvere questo importante onere (alcuni casi obbligatorio) adempimento rischiano la sospensione dei pagamenti per le prestazioni percepite.

I termini fissati, come ha riportato l’Inps con messaggio n. 4671 del 27 dicembre 2023, per la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2021 era fissata al 29 febbraio 2024. In ogni modo c’è ancora la possibilità di recuperare ed evitare la sanzione più severa della sospensione. Decorsi altri 60 giorni, infatti, la prestazione viene persino revocata. Ovviamente prima ci si mette in regola meglio è. Nel prossimo paragrafo scopriamo chi deve inviare la dichiarazione se vuole evitare il mancato pagamento della pensione.

I soggetti obbligati e dove inviare il modello anche dopo la scadenza

Per quanto riguarda, l’obbligo di invio del modello Red, riguarda i titolari di prestazioni collegate al reddito come: maggiorazioni sociali sulle pensioni (come l’incremento al milione);prestazioni per invalidità civile;

trattamenti di famiglia;integrazione al trattamento minimo di pensione;Assegno o pensione sociale;quattordicesima.

Sono queste le categorie alle quali la normativa impone la comunicazione periodica all’Inps. Quindi chiunque rientri, in queste classi, deve affrettarsi ad inviarla.

Se la domanda è: “Dove inviarla?”, la risposta è molto semplice, basterà inviarla infatti inoltrata attraverso il servizio dedicato “Red semplificato” che trovate sul sito Inps (clicca qui), a cui accedere previa autenticazione con Spid o Pin Inps. Va infine ricordato, che se trascorsi altri 60 giorni dalla scadenza, avviene la revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito.