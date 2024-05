Dichiarazione dei redditi, da ora scatta l’obbligo di dichiarare questa spesa: le sanzioni ti schiacciano vivo | Stanno già controllando tutti

Novità per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi: non tutti lo sanno, questa spesa è assolutamente da dichiarare.

Ogni anno la dichiarazione dei redditi è una delle incombenze di ogni contribuente: sono così tante le cose a cui pensare che molti si affidano a un professionista del settore che li aiuti a tenere sotto controllo e in regola i rapporti economici fiscali con lo stato.

Anche perché, in caso di errore, si va incontro a multe in alcuni casi davvero salatissime: per questo motivo si preferisce pagare un po’ di più per rivolgersi a qualcuno che ne capisca molto più di ciascuno di noi e che, oltre ad assicurarsi di aver versato ogni cosa, si premura di far ottenere al contribuente ogni rimborso possibile da parte dello stato.

Eppure, sembra che non tutti sappiano che questa spesa in particolare debba essere dichiarata, persino ad alcuni professionisti sfugge.

Nonostante ciò, si tratta di una uscita importante da dichiarare, che può costituire una imponente variazione nelle tasse dovute: proprio per questo motivo, nel caso venga omessa, allora si è soggetti a possibili sanzioni pecuniarie; ecco di cosa si tratta.

Una spesa da dichiarare

Stiamo parlando di una spesa che in genere portano avanti le famiglie già benestanti: si tratta del lavoro di colf o persone che si occupano della cura della casa, dando una mano con le pulizie settimanali, le lavatrici, lo stiraggio dei panni, lavaggio piatti e tutto ciò che c’è da fare.

Molti pensano che questo servizio esuli dalla dichiarazione dei redditi, questo perché sono tante le persone che non mettono in regola questo tipo di aiuto domestico, il che costituisce un grave illecito e una evasione fiscale.

L’aiuto domestico

Si parla non solo del lavoro della colf ma anche di quello dei badanti che si prendono cura di persone anziane, in genere, per consentire ai familiare di svolgere una vita più o meno autonoma. Anche queste categorie devono presentare dichiarazione dei redditi, a meno che non ricadano nella no tax area, ovvero non percepiscano un reddito inferiore agli 8.174 euro.

La sola differenza rispetto ad altri contratti consiste nel fatto che non vi è alcuna trattenuta dal datore di lavoro, pertanto saranno dichiarate tutte le entrate percepite e, successivamente, in sede di conguaglio si andrà a calcolare l’Irpef complessiva.