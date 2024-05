Dichiarazione dei redditi, da quest’anno puoi scaricarti questa spesa come un macigno: recuperi anche 1.000€ subito

Fino a 1.000 se dichiari di aver affrontato questa spesa: la possibilità spesso ignorata nella dichiarazione dei redditi.

Siamo giunti nel periodo tanto atteso da milioni di contribuenti, ossia la dichiarazione dei redditi. Dal 30 aprile è infatti disponibile il nuovo modello 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, semplificando così la dichiarazione dei redditi per dipendenti e pensionati. Questo nuovo modulo offre una compilazione più intuitiva rispetto ai precedenti, rendendo il processo più agevole per tutti coloro che vorranno accedere alle detrazioni.

Il modello 730 precompilato, infatti, funzionerà come un questionario online, eliminando la necessità di inserire manualmente codici o caselle. Per chi vorrà accedere a questo documento in totale autonomia, i dati saranno inseriti automaticamente in base alle informazioni già in possesso dell’Agenzia, e sarà possibile modificare o aggiungere ulteriori dettagli seguendo una procedura guidata sul sito.

Tuttavia, sebbene l’iter sia per certi versi più semplice, in molti ignorano la possibilità di detrarre una spesa ingente, spesso affrontata da molteplici cittadini ogni anno.

Dichiarazione dei redditi: fino a 1.000 euro di rimborso

Una cifra del genere può sembrare sostanziosa, ma analizzando nel dettaglio i costi che una persona può affrontare, anche in maniera dilazionata, questa somma non ha nulla a che vedere con quanto speso nel complessivo.

Chiunque abbia recentemente acquistato una casa come propria residenza principale tramite un agente o intermediario immobiliare riconosciuto, può godere di un beneficio fiscale significativo. Secondo la legge, è prevista una detrazione IRPEF del 19% sulle spese sostenute per l’intermediazione immobiliare, con un massimo di 1.000 euro all’anno.

Nella maggioranza dei casi, infatti, i cittadini si rivolgono ad agenzie immobiliari o agenti singoli per acquistare casa, anche se tale scelta comporta costi non indifferenti. Le spese di intermediazione includono le commissioni pagate all’agente immobiliare, che possono variare tra il 2% e il 6% del prezzo di acquisto. Grazie alla detrazione fiscale però, è possibile recuperare il 19% di queste spese.

Come detrarre le spese dell’intermediario immobiliare nella dichiarazione dei redditi

Per poter ottenere l’agevolazione fiscale, è necessario seguire alcuni requisiti e procedimenti specifici. Prima di tutto, è fondamentale rispettare un limite massimo di spesa, che non deve superare i 1.000 euro e che questo sia tracciabile. Per richiedere l’agevolazione, è importante fornire tutte le informazioni relative all’intermediazione immobiliare tramite una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Questa dichiarazione deve includere i seguenti dati:

informazioni dell’agente immobiliare;

dati della ragione sociale o legale rappresentante, se diverso dal mediatore;

codice fiscale e partita IVA del mediatore;

numero di iscrizione a ruolo degli agenti di affari in mediazione;

importo della spesa sostenuta per l’intermediazione immobiliare e modalità di pagamento.