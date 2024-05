Televisione, il cambiamento è dietro l’angolo: questi canali non li vedrai mai più | Ecco come salvarti

Una nuova disposizione prevede il passaggio alla nuova tecnologia televisiva, ma se ciò non verrà fatto, si dovrà dire addio a questi canali.

Negli ultimi anni, abbiamo vissuto un vero e proprio mutamento tecnologico, anche nel campo televisivo. Da qui nuove tv che permettono di vedere lo schermo in qualità più efficiente e offrono un’esperienza migliore ai propri utenti. Dal vecchio televisore analogico che si è diffuso nei lontani anni ‘50, ad oggi sono molte le proposte in commercio, raggiungendo la tecnologia OLED, con schermi ultrapiatti, flessibili e una qualità sin da prima inimmaginabile.

Tuttavia, questo progresso non è stata solo una scelta, ma in alcuni casi un’imposizione. I cambiamenti hanno infatti richiesto ai cittadini l’acquisto di televisori più efficienti o, in alternativa, l’aggiunta del digitale terrestre. Come accaduto qualche anno fa, a settembre 2024, gli utenti dovranno prepararsi ad un nuovo cambiamento che potrebbe portare allo spegnimento di numerosi canali televisivi.

Il nuovo digitale terrestre a settembre

Il 2024 segna un momento di svolta per il digitale terrestre italiano con il previsto passaggio al DVB-T2, la seconda generazione del digitale terrestre. Questo avanzamento tecnologico promette una migliore qualità di trasmissione e una maggiore efficienza nell’uso delle frequenze, ma anche in questo caso, presenta sfide significative per gli italiani.

La transizione al DVB-T2 è già iniziata, con la Rai che ha cominciato a trasmettere utilizzando questo standard dal primo settembre. Tuttavia, secondo i dati di Auditel e Censis, la maggior parte delle famiglie italiane non ha ancora adeguato i propri televisori. Circa il 56,9% delle famiglie possiede ancora televisori non compatibili con il DVB-T2, rischiando di perdere l’accesso ai canali televisivi una volta completato il passaggio.

Il DVB-T2 offre numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di trasmettere più canali utilizzando meno frequenze e una migliore qualità audio e video. Tuttavia, per godere di questi benefici, è fondamentale che i televisori siano dotati del sintonizzatore digitale DVB-T2 HEVC/H265.

Come verificare se il televisore è abilitato alla nuova tecnologia

La transizione al DVB-T2 rappresenta un passo avanti significativo per il digitale terrestre italiano, ma richiede una preparazione adeguata da parte dei consumatori. Affinché tutti possano continuare a godere dei propri programmi televisivi preferiti senza interruzioni, è importante che le famiglie verifichino la compatibilità dei propri televisori e, se necessario, si attrezzino con i dispositivi adatti.

Per verificare la compatibilità del proprio televisore, è sufficiente controllare le impostazioni nel menu principale. Se il televisore non supporta il DVB-T2, sarà necessario collegarlo a un decoder apposito per continuare a ricevere tutti i canali televisivi.