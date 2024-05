Esselunga, l’annuncio è ufficiale: ritirati completamente da tutti i supermercati: tutta Italia disperata

Una importante novità per il noto supermercato: si tratta di un ritiro definitivo, tutti i clienti sono rimasti a bocca aperta.

Esselunga è considerato uno dei supermercati in prima fila per quanto riguarda l’innovazione: basti pensare al suo impegno nel servizio di spesa online, utilizzato da moltissimi utenti.

Il loro mezzo personalizzato si vede spesso in città e non solo: all’interno buste della spesa che vengono recapitate anche al piano, un servizio utile per quanti abbiano problemi di mobilità oppure per chi ha una vita davvero frenetica che non gli consente di fare una buona spesa di persona.

I tempi di Esselunga, poi, sono davvero competitivi, al punto che in alcuni giorni è possibile richiedere la consegna in giornata, spendendo un po’ di più a fronte dei costi di consegna. Per non parlare, poi, della qualità dei prodotti, che molti considerano essere nettamente superiore – parliamo della merce del brand Esselunga.

Eppure, sembra vi sia stato un episodio che ha coinvolto da vicino la nota catena di supermercati: si tratta del ritiro di un prodotto, un avvenimento che ha deluso alcuni dei consumatori.

Il prodotto ritirato

In Italia e in Europa le leggi per la vendita dei prodotti sono molto stringenti, soprattutto i generi alimentari, che sono sottoposti a controlli oculati.

Nel Paese, infatti, la salute del consumatore è la priorità, e sono moltissime le regole e gli standard elevati a cui i prodotti alimentari devono essere sottoposti: è questo che rende il sistema italiano tra i più sicuri. A fronte di un controllo, un prodotto in vendita presso Esselunga è stato ritirato dagli scaffali per un ordine ministeriale.

Ritiro immediato

Si tratta di un prodotto alimentare surgelato marchio Esselunga: il “Minestrone Gran Sapore” da 600 grammi, che era presente nel banco surgelati della catena.

La motivazione addotta dal Ministero della Salute è la possibile presenza di allergeni: nello specifico, sembra vi sia la possibile presenza dell’allergene glutine non indicata sull’etichetta. Si tratta di un rischio che non è possibile correre: il consumatore rischia di acquistare e consumare il prodotto inconsapevole che vi sia tale allergene, pertanto è questa la motivazione che ha portato al ritiro del prodotto, realizzato dalla Industrie Rolli Alimentari spa, a Roseto degli Abruzzi (Te). Ancora una volta il Ministero della Salute ha evitato la diffusione di un prodotto potenzialmente dannoso per le persone con allergia o intolleranza al glutine.