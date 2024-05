Pagamento col pos, rispondi sempre di no a questa domanda: ti svuotano il conto in un secondo

Fai molta attenzione quando utilizzi il tuo pos, perché la truffa è sempre dietro l’angolo: ecco come mettere al sicuro i tuoi risparmi.

Oramai, il pos è diventato uno strumento presente in ogni attività commerciale e nessuno può rifiutarsi di procedere con un pagamento con carta, a prescindere dall’importo della spesa. Ma, come accade quando questo mette a rischio i tuoi risparmi? Purtroppo, sentiamo spesso parlare di truffe online, dovute all’inserimento dei dati delle nostre carte su siti sbagliati, però non si parla mai abbastanza del rischio che si corre con il pagamento tramite pos.

A quanto pare, i malintenzionati si nascondono ovunque e sono sempre pronti a mietere vittime. Infatti, spesso, l’incoscienza ci porta a compiere delle azioni senza pensare alle conseguenze, ma quando si tratta di denaro, non bisogna mai abbassare la guardia.

Scopri qual è ultimo tentativo di truffa, l’ultima invenzione dei furbetti che vogliono fregare dei soldi ai malcapitati. Chissà quante volte avrai utilizzato il pos, senza pensare a cosa saresti potuto andare incontro. Dopo aver letto questa notizia, ci penserai due volte prima di compiere questa azione.

Allarme furbetti: attenzione alla tua carta

Negli ultimi giorni, è stato diffuso sul web un video che denuncia un tentativo di truffa di un distributore di carburante. A quanto pare, il pos sarebbe stato contraffatto, così da clonare le carte dei clienti malcapitati. Durante il pagamento, infatti, questo sistema ruberebbe codici e pin dei vari bancomat e carte di credito.

Si tratta di un’attività illecita che si sta diffondendo a macchia d’olio, in ogni regione, nonostante si stia cercando di mettere in guardia quante più persone possibili. Microcamere e skimmer vengono posizionati sugli sportelli ATM, in modo davvero furbo, camuffandoli con tutto il sistema, grazie alle loro dimensioni ridotte.

Come schivare la truffa

Anche se queste azioni vengono studiate nei minimi dettagli dai furbetti che intendono svuotare il conto di altri, c’è un modo per evitare di incappare nella truffa. Si tratta, semplicemente, di fare molta attenzione al sistema, prima di inserire la tua carta. Purtroppo, non c’è un modo per evitare al 100% questo problema, se paghi con carta, ma potresti sempre decidere di pagare in contanti, il che è molto più sicuro.

Oppure, potresti scegliere di usare i nuovi sistema di pagamento, come PayPal o i programmi Apple e Samsung, che sono in grado di proteggere il consumatore e il denaro delle sue carte.