Esselunga, stavolta la comunicazione è ufficiale: lo stanno ritirando da tutti i supermercati | Se lo hai non mangiarlo

Il Ministero della Salute ha pubblicato un richiamo alimentare di un lotto del prodotto marchiato Esselunga: l’avviso.

I controlli sono al primo posto, soprattutto quando si parla di sicurezza alimentare. A tal proposito, il Ministero della Salute ha istituito una specifica area sul suo portale dedicata alla pubblicazione dei richiami degli Operatori del Settore Alimentare (OSA), per generare così una maggiore consapevolezza da parte degli stessi consumatori. In questo caso ad essere protagonista di un richiamo alimentare è stata la nota catena Esselunga.

La catena di supermercati ha una lunga storia alle spalle, fatta di successo, convenienza e qualità. Non a caso, Esselunga è conosciuta per la sua filosofia di ricerca dell’eccellenza in ogni aspetto, dalla qualità dei prodotti all’architettura dei negozi. Nel loro focus aziendale, la ricerca della perfezione ha portato la catena a fatturare 8,5 miliardi di euro e ad aprire oltre 170 punti vendita in Italia. Tra strategie marketing quali la ‘fidelity card’, nasce anche il marchio Esselunga, quello che ad oggi possiamo trovare in moltissimi prodotti all’interno dei supermercati. Uno di questi è stato segnalato poiché non conforme alla normativa.

Richiamo alimentare Esselunga: l’avviso di allerta dal Ministero

La nota catena di supermercati è stata costretta a segnalare il proprio prodotto, con conseguente ritiro dai banchi frigo. Il protagonista di questa vicenda è il minestrone Gran Sapore, un prodotto surgelato tanto amato dai consumatori.

Secondo quanto riportato dall’avviso del Ministero della Salute, pubblicato sulla piattaforma online dedicata agli avvisi di sicurezza alimentare, il richiamo del minestrone surgelato di Esselunga è stato effettuato per precauzione a causa della presenza di glutine non dichiarato in etichetta.

Il prodotto soggetto al richiamo ha il numero di lotto LM339A e una data di scadenza fissata a dicembre 2025. Il Minestrone è stato prodotto da Industrie Rolli Alimentari S.p.A., per conto di Esselunga, nel loro stabilimento di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. La confezione del Minestrone Gran Sapore surgelato è da 600 grammi e presenta il marchio in evidenza.

Minestrone Gran Sapore Esselunga: cosa fare in caso di acquisto

L’azienda ha già provveduto al ritiro del prodotto dagli scaffali dei supermercati e invita coloro che hanno acquistato una confezione con il lotto interessato a non consumarlo in caso di allergia al glutine e a riportarlo al punto vendita. Ovviamente il rischio riguarda principalmente le persone celiache, mentre per gli altri consumatori non vi è alcun pericolo.

Infine, è importante aprire una parentesi al riguardo: nonostante ingredienti come carne, verdure e frutta non contengano glutine, questo allergene può essere presente come additivo in vari alimenti. Pertanto, è di estrema importanza che questo sia chiaramente indicato sull’etichetta.