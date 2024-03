Fotovoltaico gratuito, ecco il provvedimento: puoi averlo sul serio senza pagare nulla

Novità per chi ha intenzione di installare pannelli fotovoltaici: ecco come fare per averli praticamente gratis.

Sono ormai diversi anni che il caro bollette imperversa sulla nostre Penisola e rende fare i conti a fine mese ancora più difficili per i cittadini stipendiati, lavoratori indipendenti o persone facenti parte di categorie fragili oppure vulnerabili.

Sono molti i fattori che causano questo forte rialzo dei prezzi dell’energia, sia dell’energia elettrica che del gas, pertanto non è facile identificare una sola causa.

I fattori risiedono sia in situazioni nazionali e quindi interne che in situazioni macroscopiche esterne, come ad esempio i conflitti che stanno continuando a proseguire in diverse parti del mondo che influiscono su economia e risorse a livello sia mondiale che interno.

I cittadini, comunque, non riescono a fare fronte a tutte le spese, visti anche i rincari che ci sono stati nei beni di prima necessità come i generi alimentari: sembra che i vari bonus bollette non bastino, e non solo, siamo anche giunti al termine dei prezzi calmierati dell’energia imposti proprio dal governo.

Fotovoltaico: una svolta

Essendo le risorse che attualmente producono la maggior parte dell’energia elettrica finite, il loro costo tende ad aumentare sempre di più, ed è per questo che molti stanno dirigendosi proprio verso delle fonti di energia rinnovabile.

Nonostante la scienza abbia più volte confermato la possibilità di utilizzo dell’energia eolica e di quella solare, non ci sono ancora impianti a tappeto che consentano a tutti di usufruirne. Nonostante ciò, comunque, lo stato sta incentivando i pannelli fotovoltaici con alcune misure e una certa disseminazione scientifica. Parliamo nello specifico del “fotovoltaico da balcone” o plug and play.

Plug&play: i vantaggi

Il pannello detto plug&play permette un risparmio in bolletta di circa il 25% e, grazie anche alle sue dimensioni ridotte, è davvero molto facile da installare sul proprio balcone.

Nello specifico, poi, parlando di incentivi, il comune di Brunico, in provincia di Bolzano, ha intenzione di fornire i pannelli agli abitanti: si tratta di una iniziativa davvero radicale che vuole dare una vera spinta al risparmio energetico e alla questione della sostenibilità. Si tratta di un segnale forte che, si spera, potrà fare da motore per fare sì che qualcosa di simile possa diffondersi nell’intera Penisola.