Lascia l’auto nel parcheggio per 40 anni, quando la va a ritirare sta così: da non credere

Una vicenda davvero incredibile che si snoda in ben 40 anni e riguarda una macchina ferma in un parcheggio: è accaduto di tutto.

Di questi tempi quasi tutti posseggono un proprio mezzo privato e fanno molta attenzione a dove lo posteggiano sia per evitare multe, per non intralciare il traffico e soprattutto per ritrovarla facilmente quando giunge l’ora di tornare a casa.

Questa vicenda, però, si svolge in maniera del tutto inaspettata e la protagonista è proprio un’automobile che è rimasta parcheggiata in un solo posto per moltissimi anni.

Il legame tra l’essere umano e la propria auto può diventare in alcuni casi davvero molto stretto: se, ad esempio, si è degli appassionati di motori, oppure nel caso in cui si tratti, per esempio, di una macchina di famiglia, tramandata per una o più generazioni, o ancora se si sono vissute in quell’auto o grazie a essa delle bellissime avventure nel corso degli anni.

In questo caso la storia riguarda un uomo e la sua macchina, la perdita di quest’ultima e un ricongiungimento del tutto inaspettato: si tratta di un aneddoto che ha fatto il giro del mondo.

Una storia pazzesca

L’auto di cui stiamo parlando è un simbolo di italianità e di tutta un’epoca in quanto è un’automobile classica del 1963, nello specifico una LanciaFulvia.

Proprio in quel di Conegliano, un Paese, la Lancia Fulvia è stata lasciata, presumibilmente abbandonata per ben due decenni in un posteggio: tutti hanno iniziato a chiedersi di chi fosse e il mistero è stato infine svelato proprio dal proprietario della vettura.

Un mistero è risolto

Una volta che l’auto ha iniziato ha raccogliere l’attenzione di passanti e abitanti, sono stati fatti alcuni controlli che hanno verificato che l’automobile non aveva in regola Né bollo né tanto meno assicurazione.

Il tutto è diventato ancora più sospetto dopo queste altre informazioni riguardanti il veicolo. Qualche mese fa, alla fine, il proprietario della macchina è stato intervistato da una importante testata: il possessore era anche proprietario di un edicola, pertanto non faceva altro che farsi consegnare i giornali proprio all’interno dell’auto, parcheggiata davanti all’edicola! Quando però quest’ultimo ha raggiunto l’età della pensione, allora la questione è diventata di pubblico interesse. L’auto oggi si trova in un centro espositivo dopo la rimozione avvenuta nel 2021.