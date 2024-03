Volantino sul parabrezza, corri via se lo vedi: chiama subito i carabinieri | Ecco perchè

Un semplice volantino sul tuo parabrezza potrebbe nascondere molto di più: scopri cosa fare quando ne vedi uno sulla tua auto.

Chissà quante volte ti sarà capitato di ritrovarti, dopo aver lasciato la macchina parcheggiata in un luogo pubblico, qualche volantino sul parabrezza, incastrato tra i tergicristalli. Se, fino ad ora, questo ti è parso un gesto di cui non tenere conto, dopo che avrai scoperto ciò che stiamo per rivelarti, non lo sottovaluterai più così tanto.

Siamo talmente abituati a ritrovarci sempre dei volantini sull’auto che, ormai, neanche facciamo più caso al loro contenuto e partiamo già prevenuti, accartocciandoli e buttandoli via. Ti suggeriamo, però, di prestare più attenzione a quello che ti ritrovi sul parabrezza della tua vettura, perché potrebbe essere più importante di quello che credi.

I volantini sono la classica forma di pubblicità che ancora vive, nonostante lo sviluppo della tecnologia e la diffusione dei social. È un’attività di marketing poco costosa e, se fatta a dovere, anche efficace, perché ti permette di raggiungere una grande fetta di potenziali clienti, pur non conoscendo nulla di loro e quindi non avendo un pubblico target di riferimento preciso. In ogni caso, bisogna fare attenzione all’offerta proposta su questi pezzi di carta, perché rischi di incappare in qualche inganno. Scopriamone di più insieme.

La truffa è dietro l’angolo o sul parabrezza?

Con molta probabilità, anche tu ti sarai imbattuto, almeno una volta in vita tua, in qualche volantino che puzzava di truffa. Come in ogni campo e settore, anche in questo della pubblicità ci sono dei furbetti che provano ad adescare povere vittime che cadono nei loro tranelli. Infatti, forse non sai che circolano dei volantini con su scritto “compro auto, pago cash“. Questa sorta di annuncio potrebbe essere davvero ingannevole per chi si trova nella condizione di volere vendere la propria vettura usata. Sul volantino, trovi dei contatti che sono, però, solo una copertura.

Il truffatore potrebbe chiedere di effettuare un pagamento in contanti, senza fornire alcuna documentazione, oppure potrebbe ingannarti con offerte che non hanno nulla a che fare con il prezzo reale sul mercato. Se ti dovesse capitare di imbatterti in questi volantini, quindi, chiama subito i carabinieri e denuncia la tentata truffa.

Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio

In generale, anche se non si tratta di questo esempio di pubblicità nello specifico, sarebbe opportuno evitare di rispondere a priori ai volantini pubblicitari che vengono lasciati sul parabrezza, a meno che non si tratti di un’azienda specifica che già conosci e della quale ti fidi al 100%.

Se sei interessato ad avventurarti in un’operazione più delicata, quale la vendita della tua auto, rivolgiti a dei professionisti accreditati, che sapranno guidarti verso la soluzione migliore per te, senza timore di essere truffato e preso in giro.