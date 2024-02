Gli scienziati finalmente l’hanno capito: la bellezza si eredita da questo genitore | ora è tutto chiaro

Vieni a scoprire qual è il genitore che tramanda i geni della bellezza: dopo svariati studi e ricerche, la scienza dice la sua.

Fin da quando siamo bambini, sentiamo parlare di DNA, di geni, di somiglianze con i nostri genitori, ma forse non siamo mai scesi nel particolare, cercando di saperne qualcosa in più. Tuttavia, la scienza ci ha messo ovviamente lo zampino e ha cercato di capire quale, tra mamma e papà, è il genitore che trasmette al figlio i geni della bellezza.

Spesso, sentiamo dire che un bambino è la copia esatta del padre o della madre, ma spesso i lineamenti del viso non sono modellati solo in base al DNA, ma entrano in gioco anche altri fattori specifici. Uno studio condotto al King’s College di Londra, in Gran Bretagna, ha messo in evidenza quelli che sono le parti del viso che un figlio eredita dal proprio genitore.

Insieme, scopriremo qual è il genitore che ha il gene più potente sulla fisionomia del proprio bambino e capiremo qualcosa di più sull’eredità della bellezza.

Mamma o papà? Scopri da chi hai preso

Gli scienziati inglesi, per condurre il loro studio, hanno utilizzato un software che traccia le mappe dell’ereditarietà dei veri tratti del volto. Dopo attente ricerche, sono giunti alla conclusione che i tratti che si tramandano da padre in figlio sono la fossetta sottonasale, la zona sotto il labbro inferiore, la punta del naso, gli zigomi e l’angolo interno degli occhi.

Questi sono tutti i lineamenti e i tratti che vengono ereditati dai genitori e, quindi, trasmessi attraverso i geni. Dopo aver fatto un’analisi attenta e dettagliata su casi come questi, si è passati a esaminare i gemelli. Tutti, quando si parla di gemelli omozigoti, pensiamo che i bambini siano identici, eppure c’è ben altro dietro. Scopriamo di cosa si tratta.

Il caso dei gemelli

La ricerca del King’s College di Londra ha condotto lo studio prendendo in esame gemelli omozigoti e, quindi, con un DNA uguale al 100%, gemelli eterozigoti, con DNA uguale al 50% e fratelli non gemelli. Dalle loro ricerche, è emerso che persino i gemelli identici possono distinguersi per ciò che riguarda questi tratti del viso.

Anche se la differenza è minima, in realtà c’è, in quanto questi sono tratti controllati dai geni e non dal DNA. Dunque, anche se sono difficilmente percettibili, queste differenze ci sono e dimostrano come i genitori siano predominanti in tutto ciò.