Pensioni, arrivano migliaia di lettere dall’inps: ecco cosa contiene | tristezza infinita

L’inps sta inviando diverse lettere a tutti i pensionati: se vuoi scoprire il contenuto che sta facendo discutere, non perdere l’articolo.

Stare dietro tutte le pratiche burocratiche e amministrative non è sempre facile. Alle volte, la comunicazione pubblica può non essere così trasparente e chiara come dovrebbe, ma tutto dipende anche dal tipo di cittadino che riceve il messaggio. Nel caso delle pensioni, è chiaro che dobbiamo aspettarci di rivolgerci a un pubblico di destinatari di una certa età.

Tra tutte le comunicazioni Inps che avrebbero bisogno di una delucidazione, c’è la lettera Unicarpe. Se vuoi saperne di più, scoprire di cosa si tratta e cosa contiene di importante, continua a leggere.

Questi chiarimenti potrebbero esserti utili per sapere a cosa vai incontro. Forse, fino ad ora, ti sono sfuggiti un po’ di dettagli ma, da adesso in poi, sarai più ferrato in materia. Vediamo subito di cosa si tratta.

Cos’è la lettera Unicarpe

La lettera Unicarpe consiste nel calcolo retribuzione pensionabile, ovvero la fase in cui viene calcolato l’importo della pensione che spetta al cittadino, dopo che questo ha fatto domanda e che chi di dovere ha verificato la veridicità dei requisiti. Tramite questa lettera, l’Inps fa sapere al destinatario che la domanda è stata accettata e comunica la decorrenza della prestazione, il numero di settimane accreditate, l’importo lordo spettante e il codice del beneficio utile alla quantificazione dell’onere.

Ovviamente, questo è un passaggio dal quale, tutti coloro che vanno in pensione, non possono sfuggire. Proprio per tale motivo, le tempistiche possono essere abbastanza lunghe e deludere le aspettative di qualcuno. Si parla, addirittura, di un periodo che va da uno a tre mesi. In media, si fa una stima e ci si aggira attorno ai 55 giorni ma, comunque, non è un’azione propriamente rapida. Tuttavia, se i tempi diventano ancora più lunghi di quelli previsti, ti consigliamo di contattare direttamente Inps per avere qualche informazione in più sullo stato della domanda.

Tempistiche e verifiche

Dopo che tutti i tuoi requisiti saranno verificati, si procederà con la formazione della graduatoria e l’invio della comunicazione con le indicazioni della prima decorrenza utile della pensione. In attesa della lettera Unicarpe, puoi verificare tu stesso lo stato della domanda, tramite il sito dell’Inps.

La pensione di vecchia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui raggiungerai l’età pensionabile. Sarà un altro traguardo della vita, da goderti senza troppe ansie, soprattutto ora che ne sai qualcosa di più