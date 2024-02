Semafori, ecco il nuovo dispositivo attaccato al palo: ha questa funzione nascosta | Se lo vedi stai molto attento

Bisogna prestare molta attenzione ai semafori di nuova generazione, ma non solo: sono provvisti di un dispositivo “nascosto”.

Il semaforo è una tecnologia che ha molti anni ed è fondamentale per la sicurezza stradale, in quanto permette di avere un segnale universale, dato che dipende dal colore della luce che si illumina, per fare sì di evitare incidenti agli incroci e permettere lo scorrimento anche pedonale in sicurezza.

Utili, quindi, sia per automobilisti che per i pedoni, i semafori sono ormai integrati da anni nel sistema di viabilità di quasi tutto il mondo, a eccezione di zone rurali.

Incredibile che una tecnologia tanto semplice possa aver risolto un problema contenente rischi così alti: questo funzione, ovviamente, se gli automobilisti, soprattutto, rispettano pedissequamente le indicazioni del semaforo.

Nel caso si passi con il rosso, lo sappiamo, ci attendono multe più o meno ingenti, senza pensare poi alle potenziali disastrose conseguenze dell’infrazione in ambito di sicurezza propria e delle altre persone in strada. Da oggi l’attenzione dovrà triplicare visto una tecnologia aggiuntiva per garantire un maggiore scorrimento.

Semafori ancora più utili

Molti automobilisti hanno pensato che i dispositivi notati vicino ai semafori fossero telecamere simili agli autovelox così da registrare ogni tipo di eventuale infrazione.

In realtà non è così: i dispositivi che potremmo notare altro non servono a garantire uno scorrimento più fluido del traffico. vediamo come funzionano.

Semafori Smart

I dispositivi vicino ai semafori denotano semplicemente la loro natura “smart”: ma questo cosa significa? Si tratta di una telecamera collegata a un processore centrale, che ha la funzione di controllare e registrare il numero delle auto in coda al semaforo rosso. Una volta compiuta questa operazione di conteggio, il dispositivo farà lo stesso con gli altri semafori dell’incrocio, e proprio in base a questo deciderà in autonomia chi far passare e per quanto tempo mantenere il verde al semaforo.

In questo modo sarà possibile eliminare le lunghe code al semaforo quando non servono, garantendo così una viabilità caratterizzata da maggiore scioltezza evitando inutili soste quando, magari, presso gli altri semafori ci sono molte meno macchine o persino nessuna, come accade in certi casi. Insomma, i dispositivi smart una volta diffusi ovunque ci miglioreranno la vita, permettendoci, magari, anche di uscire 5 minuti dopo per andare a lavoro.