Busta paga, con questa richiesta 1200€ in più ogni volta: corri a farla | Dura solo 3 anni

Scopri come avere fino a 1200€ in più in busta paga: ma non perdere tempo, perché non dura per sempre, quindi fai in fretta.

Con i rincari generali con cui le famiglie hanno dovuto fare i conti negli ultimi periodi, il Governo ha cercato di far fronte alla crisi, pensando ad alcuni bonus da attribuire a determinate categorie. Uno di questi, ti permette di avere fino a 1200€ in più in busta paga.

È una cifra di tutto rispetto, che potrebbe aiutare di gran lunga il nucleo familiare, sollevandolo da tutte le spese che deve fronteggiare quotidianamente. Ultimamente, infatti, sempre più persone si sono viste costrette a rinunciare alle cose superflue, per utilizzare il denaro guadagnato per bollette e beni di prima necessità.

Ma, con questa iniziativa del Governo, qualcosa potrebbe cambiare. Attenzione, però, perché devi fare in fretta. L’iniziativa, infatti, durerà solo tre anni, quindi non perdere questa occasione. Scopri di cosa si tratta e corri a fare la richiesta.

Bonus mamme

La circolare Inps 27 del 31 gennaio 2024 ha fornito dei chiarimenti sulle misure adottate in seguito alla Legge Bilancio 2024. Tale legge, prevede che, a partire dal 1 gennaio 2024, tutte le mamme dovranno avere in busta paga un aumento. In particolare, ci si riferisce alle mamme lavoratrici con almeno due figli.

Secondo tale iniziativa, alle donne, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, spetterebbe un esonero del 100% della quota dei contribuiti previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, fino al diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Questa misura non sarà eterna, ma ha una durata di soli tre anni. Scopriamo più dettagli in merito.

La Legge Bilancio 2024

Questo bonus mamme, chiaramente, ha un limite di esonero posto a una soglia di 3000€. Questo aiuto economico è fondamentale per le mamme che, non dovendo pagare più i contributi, potranno godere di uno stipendio più alto. Fai ben attenzione, però, perché la Legge Bilancio durerà fino al 31 dicembre 2026 per le lavoratrici madri con tre o più figli, mentre sarà attivo fino al 31 dicembre 2024 per le lavoratrici madri con due figli.

Se non eri a conoscenza di questa iniziativa e non vuoi perdere ulteriore tempo, corri subito a fare la tua richiesta e godi della decontribuzione che ti permetterà di avere una busta paga più alta e di essere esonerata dal pagamento dei contributi, che saranno a carico dello stato.