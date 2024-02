Multe, finalmente una gioia, ti basta fare questa richiesta e risolvi: ti costa pochissimo e sei libero

Una buona notizia per chi ha preso multe: potreste evitare di pagarle attraverso l’attivazione di una semplice richiesta.

Quando prendiamo una multa non siamo mai contenti, anche se siamo consapevoli di avere effettivamente infranto una regola vigente.

In alcuni casi è davvero difficile essere precisi, ad esempio basti pensare al parcheggio in grandi città come Roma o Milano, che sono davvero complesse da gestire se è necessario girare in auto: questo, però, è un problema che è complicato risolvere per le istituzioni, non avendo le città dei piani regolatori per accogliere questo tipo di affluenza.

Quando ci capita di parcheggiare in un posto non proprio ideale, incrociamo le dita perché nessuno se ne accorga, ma qualche volta le cose non vanno poi così bene e a breve ci arriva la multa più o meno salata direttamente a casa, magari rovinandoci la giornata.

La buona notizia, però, è che con una procedura abbastanza semplice possiamo liberarci delle multe che abbiamo ricevuto: vediamo come fare.

Multe…estinte

Avete sentito parlare della rottamazione? Grazie a un nuovo emendamento del decreto milleproroghe approvato dal Governo vigente, da oggi è possibile avere due mesi in più per la rottamazione delle cartelle datate dal 2000 al 30 giugno 2022.

Vista la generale difficoltà degli italiani, il Governo ha preso questa decisione per agevolare chi non si trova in condizioni economiche ottimali e soprattutto per chi fu investito dall’obbligo vaccinale previa multa una tantum promossa dal Governo Conte. Ci sono, ovviamente, dei limiti perché si possa presentare la cartella in rottamazione: non sono comprese le multe per infrazioni che si rifanno al codice penale, come, ad esempio, la guida in stato di ebbrezza.

Una richiesta semplice

Insomma, per fortuna il governo sta pensando anche ai contribuenti e alle difficoltà in ambito di liquidità che affliggono i lavoratori dipendenti e non. Infatti in Italia il salario minimo medio, che non ha una soglia imposta, è nettamente inferiore rispetto a diversi altri stati europei.

L’assetto economico italiano non è certo tra i migliori, anche se ci sono altre eccellenze, il benessere di uno stato si misura non poco attraverso il benessere economico dei singoli cittadini. Oltre alle multe, anche le tasse sono oggetto della rottamazione quater e della proroga prevista dal decreto Milleproroghe in fase di approvazione: chi non è riuscito a pagare le rate ha un’altra possibilità, dunque, per lasciare che vadano nel dimenticatoio.